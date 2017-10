Verloren derby

Alleen wie zijn gemoedstoestand door het voetbal laat bepalen, kan blij zijn dat hij Belg is en geen Nederlander. In de politieke derby der Lage Landen klopt Rutte III ons met verve.

Niets minder dan de politieke derby der Lage Landen staat vandaag op de agenda. In Den Haag stelt Mark Rutte (VVD) het beleid voor van zijn derde regering, die later deze maand officieel aantreedt. In Brussel stelt premier Charles Michel (MR) in de Kamer zijn beleid voor het politieke jaar 2018-2019 voor, in een speech die sinds enkele jaren naar Amerikaans voorbeeld de ‘state of the union’ wordt genoemd.

Beide beleidsverklaringen vergelijken is niet helemaal fair. De regering-Rutte III moet nog van start gaan, de regering-Michel gaat stilaan de laatste rechte lijn naar verkiezingen in. Met het Zomerakkoord heeft ze wellicht haar laatste grote pakket sociaal-economische hervormingen klaar voor de verkiezingen van 2019.

Toch heeft de regering-Michel redenen om jaloers te zijn op Rutte III. De beslissing om lastige hervormingen en besparingen door te voeren is in Nederland de voorbije jaren doortastender en harder genomen dan in ons land, waardoor ze er nu ook achter de rug zijn. Toen onze noorderburen met de besparingen begonnen, keken sommige Belgische politici daar wat schamper op neer omdat je niet moet snoeien als het vriest. Maar anno 2017 zijn de vruchten en de bloemen er toch.

De Nederlandse begroting heeft dit jaar een overschot, terwijl de Belgische nog altijd stevig in het rood zit. De Nederlandse staatsschuld zakt dit jaar normaal gezien netjes onder de 60 procent van het bruto binnenlands product, zoals afgesproken in het Verdrag van Maastricht. De Belgische staat op 105 procent van het bbp. De Nederlandse werkloosheid zakt in de Europese metingen dit jaar naar 4,4 procent, terwijl de onze met 7,6 procent ruim de helft hoger is. In Nederland geeft de overheid bovendien maar 43 procent van het bbp uit, tegenover 52 procent bij ons. En toch scoren onze noorderburen beter op de armoede-index van de OESO dan wij.

Wie zich laat leiden door de zaken die er echt toe doen, kan niet anders dan met een flinke dosis afgunst naar Den Haag kijken.

In dezelfde traditie maakt de regering-Rutte III, die in moeilijke politieke omstandigheden tot stand kwam en vandaag het nationale record coalitiegesprekken sloopt, nog altijd heldere keuzes. De personenbelasting wordt simpeler door nog maar twee belastingschijven over te houden. De vennootschapsbelasting daalt tot onder het niveau waarop België ze de komende jaren laat zakken. En terwijl in ons land de dividendbelastingen in vijf jaar tijd verdubbeld zijn naar 30 procent, worden ze in Nederland afgeschaft, wat een immense besparing op belastingambtenaren mogelijk maakt.

Het contrast met ons land is pijnlijk groot. Wij maken ons op voor een nieuwe stakingsgolf omdat onze overheid, die een vierde groter is dan de Nederlandse, aan sociale afbraak zou doen. De realiteit is dat onze overheid te groot is, niet hard genoeg durft te beslissen over wat ze wél en wat ze niet moet doen, de belastingen op vermogens via de roerende voorheffing verhoogde en al maanden moeite moet doen om de gelederen te sluiten over een Zomerakkoord dat dateert van juli.

Alleen wie zijn gemoedstoestand laat bepalen door voetbalwedstrijden, kan op dit moment blij zijn dat hij Belg is en geen Nederlander. Wie zich laat leiden door de zaken die er echt toe doen - zoals je realistisch voorbereiden op de toekomst - kan niet anders dan met een flinke dosis afgunst naar Den Haag kijken.