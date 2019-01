Theresa May verloor op verpletterende wijze de stemming over de brexitdeal in het Lagerhuis. De Britse politieke crisis zit dieper dan ooit.

Met een ongeziene meerderheid is de Britse premier afgestraft. Eén ding is duidelijk: om welke reden dan ook, de huidige deal is voor het Britse parlement onverteerbaar. De zware nederlaag van May brengt haar eigen positie in het gedrang, in het eigen land omdat ze door het Lagerhuis is vernederd, in Europa omdat de stemming de Europese Unie duidelijk maakt dat May politiek geen steun meer heeft voor verdere onderhandelingen.

De oppositie heeft al een motie van wantrouwen ingediend, maar de kans dat May die verliest, is klein. Als ze vertrekt, zal het door een paleisrevolutie in haar eigen partij moeten gebeuren. Maar die optie lijkt weinig waarschijnlijk.

De kern van het probleem blijft ook na de historische nederlaag van May dezelfde: de Britse politiek is hopeloos verdeeld over hoe de brexit aangepakt moet worden. Het is alleen duidelijk wat de Britten niet willen: de huidige deal.

Het is een open vraag hoe het nu voort moet. De kans dat de brexitdeal op korte tijd zo aangepast wordt dat er plots wel een meerderheid uit de bus komt, is klein. Natuurlijk kan de Britse regering uitstel vragen en proberen de fatale datum van 29 maart op te schuiven. Dan moeten alle Europese lidstaten daarmee akkoord gaan. De vraag is waarom ze dat zouden doen. Als het Verenigd Koninkrijk geen idee heeft waar het naartoe wil, wat kan Europa daaraan doen? Langere onderhandelingen betekenen ook een langer EU-lidmaatschap. Nogal wat Europese landen hebben geen zin om de hele brexitdiscussie te importeren in de Europese verkiezingen van mei.

De Britse politici zullen zichzelf uit de crisis moeten hijsen. Dat is niet eenvoudig. In het parlement zullen de Conservatieven May uit vrees voor vervroegde verkiezingen niet laten vallen. Voor een tweede referendum is er zeker geen meerderheid in het Lagerhuis.

Het hele brexitproces zat al fout vanaf het begin. Het duurde eindeloos lang vooraleer de Britse regering aanvaardbare voorstellen klaar had. Het vergde nog eens eindeloze onderhandelingen om tot een akkoord te komen dat met veel haken en ogen aan elkaar hing. Zodra de deal op tafel lag, was het ook duidelijk dat niemand hem wilde.

Het zal veel creativiteit vergen om alsnog een uitweg te vinden. Het probleem is dat de tijd bijna op is, al lijkt het Lagerhuis daar nog steeds niet van overtuigd. De brexit ligt al ruim 2,5 jaar op tafel. Tot nu toe is er van creativiteit, soepelheid of compromisbereidheid geen sprake geweest. Het valt te betwijfelen of dat snel zal veranderen.

De weg opent zich voor een ‘no deal’. Een overgrote meerderheid van het Lagerhuis wil dat niet, maar niemand heeft ook maar enig idee hoe de harde brexit uiteindelijk voorkomen kan worden.

May is door heel zwaar politiek weer moeten gaan om een deal af te sluiten. Tot op het laatste moment is ze blijven vechten voor het akkoord. Dat vergt grote politieke moed, maar het is uiteindelijk een politieke zelfmoordmissie gebleken. De manier waarop ze gisteravond is vernederd, is het begin van het einde van haar politieke carrière. Met haar verdwijnt wellicht ook de kans op een zachte landing.