De verrassingsaanval van de N-VA leert dat de verkiezingen niet alleen om migratie draaien, maar misschien nog meer om de klassieke clash met de PS.

Zoals alleen N-VA-voorzitter Bart De Wever dat kan, hertekende hij maandag met één mededeling de spelregels voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van mei. Met nog geen twee weken op de teller tijdens zijn tweede termijn als burgemeester van Antwerpen is hij kandidaat om Vlaams minister-president te worden.

Het leest als een uitgekiende verrassingsaanval, waarbij alle lessen van de vorige verkiezingen zijn geleerd.

De eerste les is die van de lokale verkiezingen, die - onder meer door de terugkeer van het Vlaams Belang - voor de N-VA niet brachten wat was verhoopt. Het belangrijkste resultaat van die lokale verkiezingen is een nog meer versplinterde uitslag. Door die versplintering bestuurt de N-VA in Antwerpen voortaan samen met de jarenlang door haar verfoeide sp.a. In die versplintering maakt het niet alleen uit wie in mei de grootste is, maar ook met welke voorsprong dat gebeurt.

De tweede les is die van de verkiezingen van 2014. Toen stelde PS-voorzitter Elio Di Rupo zijn macht veilig door zeer snel regeringen te maken in Franstalig België. Met weer een moeilijke federale coalitievorming na mei in het verschiet kan een sterke uitslag van De Wever de Vlaamse coalitie makkelijk maken. Vanuit die confederale gedachte - die de N-VA als gegoten zit - kan dan vanuit de regio’s het klassieke loopgravengevecht om de Wetstraat 16 starten.

De derde les - die al een tijdje is geleerd - is die van de verkiezingen van 2011, die leidden tot de regering-Di Rupo. Sindsdien weet de N-VA dat ze liever zelf aan de knoppen van het federale België zit, ook al staat het einde van het land in artikel 1 van haar partijstatuten. Ze trekt die logica door met haar eerste kandidaat-premier: de in Franstalig België vrij populaire Jan Jambon.

En zo vervelt de N-VA voor de zoveelste keer tot een nieuwe partij. Ooit was ze een principiële eenmanspartij. Daarna kwam ze aan de macht in een kartel met CD&V, dat om communautaire redenen uiteenspatte. Vervolgens kwam ze als zelfstandige partij aan de macht in de Vlaamse regering, met vrij linkse breekpunten over een hospitalisatieverzekering en een Vlaams staatsbedrijf voor energie. Daarna ging ze in de federale regering wél een centrumrechts economisch beleid voeren, waarbij ze de communautaire agenda in de koelkast stopte. Uit die regering verdween ze uit onvrede met het VN-migratiepact. Maar wie dacht dat ze Theo Francken nog zwaarder zou uitspelen in haar reshuffle van maandag, vergist zich opnieuw.

Als één letter in de afkorting N-VA cruciaal is, dan is het de eerste. De N van Nieuw. In de strijd om de macht is de N-VA de voorbije jaren al bijzonder wendbaar gebleken. De jarenlang onvervangbaar geachte Bart De Wever zal zich nu misschien wel moeten laten vervangen. Door twee mensen dan nog: een voorzitter en een burgemeester voor Antwerpen.

Na de lokale verkiezingen en de Marrakeshclash leek de N-VA opgejaagd wild. Nu lijkt ze haar lessen te hebben getrokken en slaat ze terug met de verrassingsaanval. Kiezersbedrog of niet, de beste ploeg komt op het veld, omdat de kiezer nu eenmaal op de beste ploeg stemt.