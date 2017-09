Het vertrouwen van de consumenten piekt, en dat kan het economisch herstel versnellen. Maar de regering moet opletten ze het vertrouwen niet beschadigt met onstandvastig beleid.

Het verloopt met schokken, maar de trend is onmiskenbaar: sinds een dieptepunt eind 2012 stijgt het consumentenvertrouwen weer. Van echte euforie is geen sprake, maar de indicator van het consumentenvertrouwen heeft deze maand toch het hoogste peil bereikt sinds 2001. Vooral de betere werkgelegenheidsvooruitzichten hebben het consumentenvertrouwen de jongste maanden gestaag opgekrikt. Over de inschatting van hun financiële situatie blijven de gezinnen nog voorzichtig.

De berichten van het werkgelegenheidsfront zijn de voorbije maanden redelijk positief, en ze missen hun effect niet. Er komen arbeidsplaatsen bij in ons land en de werkloosheid daalt. Daar had de regering-Michel ook sterk op ingezet, en het is een van de weinige economische werven waarop ze resultaten boekt.

Jobcreatie is een belangrijke hefboom. Wie werk heeft, draagt productief bij tot de economie. Wie werk heeft, verdient een inkomen waarvan hij een deel kan consumeren. Wie werk heeft, betaalt belastingen en sociale bijdragen en draagt zo bij tot meer gezondheid in de begroting en het socialezekerheidssysteem. Het begint dus met een job. De rest moet daaruit volgen.

Met haar gekissebis over een kleine pensioenmaat regel geeft de regering blijk van onstandvastigheid.

Het consumentenvertrouwen weerspiegelt slechts verwachtingen. Maar die spelen ook een rol. Hoe hoger het vertrouwen, hoe groter de kans dat de toename van de werkgelegenheid uiteindelijk ook tot een toename van de gezinsbestedingen leidt. En die zijn, zelfs in een exportgerichte economie als de Belgische, een krachtige motor voor de groei. Groei die welvaart creëert.

Het groeiende consumentenvertrouwen steunt op tal van factoren. De financiële crisis is na tien jaar eindelijk verteerd, er zijn positieve berichten over de economische opleving in eigen land en in Europa, er is de goede sfeer op de aandelenmarkten. Ook de angst voor een nieuwe grote terreuraanslag is verminderd - of speelt de gewenning? De migrantencrisis lijkt min of meer onder controle. En de gevreesde politieke instabiliteit in onze buurlanden als populistische partijen er zouden zegevieren bij de verkiezingen is er niet gekomen.

Maar vertrouwen is fragiel. Het kan snel worden onderuitgehaald. Door Donald Trump die ten oorlog trekt tegen Noord-Korea. Door een nieuwe zware terreuraanslag in Brussel. Door een bedrijfsherstructurering waarbij in één klap duizenden banen sneuvelen. Of door de regering, als ze van haar beleid een knoeiboel maakt.

De burgers/consumenten zijn niet kortzichtig. Ze begrijpen dat ingrepen nodig zijn om het pensioensysteem overeind te houden. Maar met haar gekissebis over een kleine maatregel heeft de regering de afgelopen weken blijk gegeven van een onstandvastige pensioenvisie en -strategie. Dat is niet de manier om het vertrouwen van de consumenten te ondersteunen. Hetzelfde geldt voor het lossen van de doelstelling om het begrotingstekort weg te werken.

Om het vertrouwen van de consumenten stevig te verankeren moet de regering de burgers een stabiel financieel perspectief op langere termijn bieden. Dat is nu niet het geval.