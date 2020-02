Vierde speler

Dat een vierde telecomspeler ambitie toont om private netwerken aan bedrijven aan te bieden is een belangrijke stap voor de gesloten Belgische telecomwereld.

Soms kan een daling op de beurs ook goed nieuws bevatten. Dat de telecomoperator Proximus donderdag de grootste verliezer in de Bel20-index was en concurrent Telenet eveneens wat terrein verloor, past in die logica.

De reden voor de koersdaling is dat Proximus, Telenet en Orange er een concurrent bij krijgen. Donderdag raakte tot grote verrassing bekend dat een stukje van de capaciteit voor 4G-mobiel internet wordt geveild omdat de Brugse netwerkbouwer Citymesh interesse toont. Het wil bedrijven van een stabiel privaat netwerk voorzien. Ook de Hasseltse IT-groep Cegeka overweegt mee te bieden. Nu ook de veiling voor de tijdelijke 5G-licenties voor de deur staat, is de kans reëel dat nog voor de zomer andere geïnteresseerde partijen opdagen.

Het toont dat er langzaam maar zeker dat het slopende gevecht om de Belgische telecommarkt open te breken langzaam resultaten oplevert. De poging om de poort helemaal open te gooien en ook consumenten de keuze te geven tussen vier spelers mislukte voorlopig, maar ze is niet van de baan. En sinds Orange ook internet zonder tv-kabel aanbiedt, heeft de Belgische consument al meer opties gekregen.

Het zijn belangrijke stapjes in de goede richting, omdat ze naar de essentie gaan van hoe een vrije markt werkt. Die is geen jungle waar het recht van de sterkste heerst, maar een complex stukje beschaving. Een van de randvoorwaarden om de markt te doen werken ten dienste van de consument is dat de bestaande spelers haar niet mogen afschermen voor nieuwe. Beetje bij beetje lijken we in de telecomsector naar die situatie te evolueren.

Een beter werkende telecommarkt doet ertoe. Niet alleen voor de bedrijven, die almaar harder hun industrie en diensten op big data doen draaien. Het gaat veel verder dan dat. Wie onder de motorkap van de Belgische wagen kijkt, ziet dat de tanende productiviteit een van de dingen is die haperen in ons land. Het is een van de belangrijkste - maar vaak onderschatte - sleutels om de vergrijzingsfactuur betaalbaar te houden en de overheidsfinanciën in balans te kunnen brengen.

Productiviteit beter maken klinkt abstract, maar het komt erop neer dat Belgen per gewerkt uur meer het verschil maken. Er zijn veel manieren om dat te doen en goed werkende markten zijn een belangrijk onderdeel. Ze dwingen een samenleving ertoe schaarse middelen efficiënt in te zetten. Al jaren wijzen instellingen als de OESO erop dat de prijzen voor telecomdiensten en in de supermarkten te hoog zijn, en dat meer concurrentie nodig is. In beide sectoren is dat langzaam maar zeker aan het gebeuren.