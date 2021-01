Vingers kruisen

Ondanks de lage coronabesmettingen in ons land zijn versoepelingen niet meteen aan de orde. Het vaccin zal verlossing moeten brengen. Daar moet fors meer vaart achter worden gezet.

In vergelijking met onze buurlanden doet België het momenteel niet kwaad in de bestrijding van de corona-epidemie. Het aantal besmettingen is de voorbije weken beduidend teruggedrongen, de druk op de ziekenhuizen verlicht.

Maar we moeten de vingers gekruist houden voor wat de komende weken zullen brengen. Het is uitkijken naar wat het effect is op de cijfers van de kerst- en nieuwjaarsfeestjes ‘in beperkte kring’. Bovendien gaan de scholen weer open, en ontwaakt een deel van de bedrijven uit verlofmodus. Daarnaast zijn er de uit de rode zone terugkerende vakantiegangers. En zal ook opnieuw meer worden getest. Samen met de meer besmettelijke varianten van het virus die rondwaren, kan dat alles het aantal vastgestelde besmettingen weer omhoog doen gaan.

Versoepelingen van de strenge coronamaatregelen lijken niet meteen aan de orde. Premier Alexander De Croo liet daar dit weekend weliswaar een kleine opening voor. Maar de virologen en andere experten staan op de rem.

Gelet op wat er nu in onze buurlanden gebeurt, houdt een significante versoepeling inderdaad risico’s in die we beter niet nemen. In Ierland, tot voor kort dankzij een stringente lockdown een van de beste leerlingen in de Europese klas, is sinds de teugels wat werden gevierd het aantal besmettingen weer geëxplodeerd.

Achterop hinken

Als we het virus in ons land geen nieuwe kans willen geven, zullen we de inspanningen nog een hele poos moeten volhouden. ‘Tot het einde van de zomer’, zegt De Croo.

Dat is voor de coronamoeë bevolking nog een heel lange periode. De verlossing zal van het vaccin moet komen. Deze week wordt in ons land gestart met het vaccinatieprogramma. Eindelijk. In Israël zijn intussen al 1,1 miljoen mensen, of bijna 14 procent van de bevolking gevaccineerd. Ook in ander landen worden er al druk spuitjes gezet. België hinkt achterop, samen met onder meer Nederland en Frankrijk.

België is het vaccinland bij uistek. Maar we slagen er niet in om het covid-vaccin behoorlijk snel bij onze bevolking te krijgen. Dat is wrang.

De strijd tegen het coronavirus is geen sprint maar een marathon, zegden de experts. Maar een stevig tussensprintje is nu echt wel aangewezen, nu het virus weer fel toeslaat. België heeft op dit ogenblik slechts een beperkt aantal dosissen van het vaccin beschikbaar. Het is daarvoor afhankelijk van de groepsbestelling die Europa heeft geplaatst. Het is ook wachten op de Europese goedkeuring van andere dan het Pfizer/BioNTech-vaccin. Dat vraagt blijkbaar allemaal nogal wat tijd. Daar mag best wat vaart achter worden gezet.

Teller loopt op

België is verhoudingsgewijs een van de landen waar het coronavirus het hardst heeft toegeslagen. We tellen inmiddels al zowat 20.000 coronadoden. En de teller loopt verder op, tegen een tempo nu van ongeveer 70 per dag.

België is ook het vaccinland bij uitstek. Ons land wordt door de wereldpers in de schijnwerpers gezet omdat in de Pfizer-fabriek in Puurs het vaccin wordt gemaakt dat redding moet brengen. Maar we slagen er niet in, of alleen tergend traag, om het bij onze bevolking te brengen. Dat is erg wrang.