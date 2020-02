Viruspaniek

De angst voor het nieuwe coronavirus kan schadelijker zijn dan het virus zelf. Maar voorlopig is er geen pasklaar antwoord om het virus en de ermee gepaard gaande paniek in te dijken.

De uitbraak in Zuid Korea is nog niet onder controle. Naar Chinees model wordt het dagelijks leven er gedeeltelijk lamgelegd om de strijd tegen het virus efficiënter te voeren.

Iran is de onzekerste factor. Het regime staat niet bekend om zijn transparantie. Hoewel officieel het aantal slachtoffers is en het aantal besmettingen evenmin hoog zou zijn, is het opvallend dat het virus plots in de buurlanden van Iran opduikt. De Iraanse grens is poreus, met veel illegaal grensverkeer. Daardoor verspreidt het virus zich snel in de omliggende landen.