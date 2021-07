Vivaldi geeft geld uit zonder oog voor het prijskaartje

Aan het loonakkoord dat de sociale partners vorige maand na veel spierballengerol sloten, hangt een prijskaartje van 138 miljoen euro. Dat is geld waar de belastingbetaler de facto voor opdraait.

In het sociaal akkoord zat eten en drinken voor zowel de werknemers als de werkgevers. De vakbonden verkregen hogere minimumlonen. Bovendien kunnen sommige werknemers vanaf hun 55ste tot de helft minder werken. De werkgevers haalden soepele en goedkope overuren binnen, en de gelijktrekking van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden wordt uitgesteld van 2025 tot 2030.

Dat er een kostprijs verbonden is aan het sociaal akkoord komt grotendeels door ons ingewikkeld fiscaal systeem. Wie een minimumloon krijgt, dreigde van de verhoging amper iets over te houden omdat die wegbelast zou worden. Het is de logica zelve dat dat wordt vermeden.

Toch is het een perverse traditie dat sociale partners er pas in slagen tot een akkoord te komen als de regering met geld over de brug komt. Dit keer is het niet anders.

138 miljoen euro lijkt niet veel als je weet dat de coronacrisis het begrotingstekort heeft doen oplopen tot 37,8 miljard euro of 7,8 procent van het bruto binnenlands product, en als je weet dat de overheidsschuld ruim 500 miljard euro bedraagt.

Maar het komt boven op een reeks uitgaven die de Vivaldi-regering de voorbije maanden al heeft aangekondigd. Ze koos er onder meer voor de minimumpensioenen en de pensioenen voor zelfstandigen te verhogen. Dat maakt de vergrijzingsfactuur nog een pak hoger dan eerder gedacht.

N-VA-voorzitter Bart De Wever formuleerde het afgelopen weekend op Kanaal Z zeer scherp: ‘Er is geen geld meer. De federale overheid is failliet. De Waalse overheden zijn failliet in het kwadraat. En zelfs de Vlaamse kassa is op dit moment leeg.’ Dat is overdreven, maar dat het vijf voor twaalf is voor de Belgische overheidsfinanciën is zacht uitgedrukt.

De tekorten en schulden in landen als Nederland en Duitsland zullen na de coronacrisis naar aanvaardbare hoogtes terugzakken. Maar zonder ingrepen blijven de tekorten en schulden in ons land ook na corona hangen op een hoog niveau, omdat we simpelweg meer uitgeven dan die buurlanden.

Het is begrijpelijk dat de aandacht van de Vivaldi-regering en de regionale regeringen de voorbije maanden uitging naar het bestrijden van de coronacrisis, en nu naar de overstromingen. Maar ze moet dringend werk maken van de sanering van de begroting.

Tot dusver blonk de Vivaldi-regering uit in het toekennen van cadeautjes. Over hoe die betaald zouden worden, bleef het muisstil.

Zolang de rente laag blijft, lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Want dan kunnen we goedkoop lenen om te kunnen uitgeven. De Europese Centrale Bank, die donderdag aankondigde haar lagerentebeleid te zullen voortzetten, is een trouwe bondgenoot van regeringen zoals de onze, die rijkelijk het geld laten rollen.