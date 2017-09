Vlaams tekort

De Vlaamse regering doet veel goede dingen, maar ze verdoezelt krampachtig haar begrotingstekort en ze neemt ook nu de argwaan over de Turteltaks niet helemaal weg.

De Vlaamse regering ging gisteren met wat economische rugwind en met volle financiële spenderingskracht haar laatste rechte lijn in. Met het ontwerp van begroting voor 2018 heeft ze de contouren van haar beleid vastgelegd tot eind volgend jaar. Daarna resten nog zes maanden tot de Vlaamse verkiezingen van 2019.

Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) greep zijn Septemberverklaring daarom gisteren aan om uit te leggen hoe die laatste rechte lijn er zal uitzien. Daarin zitten veel goede dingen. Volgend jaar stijgen de investeringen in onder meer scholen, welzijn en mobiliteit met 375 miljoen euro. Er volgt nog een hervorming van de erfenisrechten. Bourgeois kwam ook terug op een van de allergrootste verwezenlijkingen van deze Vlaamse regering: het deblokkeren van de impasse over de Oosterweelverbinding. En hij vermeldde ook de onderwijshervorming die stokte bij de vorige regering, maar er nu wel is.

De Vlaamse regering houdt 1,2 miljard euro die wel degelijk wordt uitgegeven uit haar begroting.

De Septemberverklaring bevatte echter niet alleen goede dingen, maar ook een punt dat argwaan opwekt en een dat storend is. De argwaan gaat over de Vlaamse energieheffing. Waar de Vlaamse regering de voorbije jaren nog 100 euro vroeg van een modaal gezin, zakt die heffing nu naar 9 euro.

Dat er over dat cijfer gebakkeleid is, bleek uit de heel precieze cijfers die Bourgeois vermeldde in zijn voor de rest heel algemene toespraak. De heffing gaat dan ook terug naar een van de lastigste momenten van deze regering: het ontslag van toenmalig Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD), die met de ‘Turteltaks’ haar naam aan de beruchte energieheffing gaf. Met die heffing deed deze Vlaamse regering iets waarvoor de regeringen voor haar niet eens de politieke moed hadden: de kosten van groene stroom ook doorrekenen aan de Vlamingen. Alleen verslikte ze zich in die opdracht.

Dat het probleem in de regering is uitgeklaard en de heffing naar 9 euro zakt, is daarom op zich een belangrijke stap vooruit. Maar het schijnbare gemak waarmee de kwestie is ontmijnd, roept ook nu nog altijd argwaan op. Hoe kan een probleem dat eerst zo onoplosbaar was dat een minister erdoor ontslag moest nemen daarna zo snel van de radar verdwijnen? De vrees dat minstens een deel van de kosten wordt doorgeschoven naar de toekomst is daarom ook nu nog niet volledig weggenomen.

Het meest storende punt aan het beleid dat minister-president Bourgeois gisteren voorstelde, is echter de krampachtigheid waarmee wordt beweerd dat het budget van de Vlaamse overheid in evenwicht is. Dat is het namelijk niet. De Vlaamse regering houdt 1,2 miljard euro uit de boekhouding om haar budget te doen kloppen. Maar die 1,2 miljard euro wordt wel degelijk uitgegeven.

Dat stoort vooral omdat de Vlaamse regering onder toenmalig minister van Begroting Dirk Van Mechelen (Open VLD) er wél een punt van maakte om overschotten op te bouwen, schulden af te bouwen en Vlaanderen zelfs schuldenvrij te maken. Toen kwam de financiële crisis die de Vlaamse regering uit koers sloeg en haar verplichtte toch weer schulden te maken. Het kon toen niet anders. Het is daarom des te meer jammer dat nu de economische groei weer aantrekt de ambitie van destijds niet mee terug is.