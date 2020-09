Het gevecht rond de toekomst van de VRT draait niet rond Streamz, dat deze maand wordt gelanceerd. Het draait rond de online kijkdienst VRTNU.

September 2020 wordt voor de Vlaamse televisiewereld eentje voor de geschiedenisboeken. Op 14 september beginnen de VRT, DPG en Telenet met Streamz, zeg maar de Vlaamse Netflix. Een dag later opent ook Disney+, in samenwerking met Proximus het streamingoffensief. Wie dat wil, kan ook al kijken naar films en series via de streamingdiensten van Apple, Amazon, het echte Netflix en YouTube Premium. Kinderen kijken ondertussen vooral naar filmpjes op het Chinese TikTok.

Het roept de vraag op waar de openbare omroep nog voor dient in zo'n wereld. Wie is de belangrijkste concurrent? VTM of Apple? Of misschien wel KBC, dat de online rechten op de hoogtepunten van de voetbalcompetitie kocht om ze op de bankapp aan te bieden?

Voor de VRT is het een existentiële vraag: wat is haar opdracht te midden van Amerikaanse en Chinese giganten en Vlaamse mediabedrijven die internationaal zijn gegaan?

Voor de VRT, die met de Vlaamse overheid in volle onderhandeling is over een nieuwe beheersovereenkomst, is het een existentiële vraag: wat is haar opdracht, anno 2020, te midden van Amerikaanse en Chinese giganten en Vlaamse mediabedrijven die internationaal zijn gegaan?

In abstracte termen is die opdracht nog altijd duidelijk: 'De VRT wil alle Vlamingen informeren, inspireren en verbinden, en zo de Vlaamse samenleving versterken', staat in de aflopende beheersovereenkomst. En met die missie is nog altijd niets verkeerd. De vraag is hoe je ze uitvoert in de verwarrende tv-markt van vandaag. Is het dan een goed idee om de kijker die almaar vaker online kijkt te bereiken via een betalende Vlaamse Netflix?

Tegen die achtergrond is het belangrijk Streamz in zijn juiste proportie te zien. Het is geen kwantumsprong. Het gros van de VRT-catalogus die straks via Streamz te streamen valt, is al te bekijken via Telenet Play. Wel komen er enkele nieuwe titels bij en zal je tegen betaling previews kunnen zien van series die later gratis te bekijken vallen. De openbare omroep stapt ook niet in het kapitaal van de Vlaamse Netflix, die in handen is van de private tv-zenders.

Het echte strijdtoneel voor de toekomst van de VRT is daarom niet Streamz. Het is VRTNU, de website van de openbare omroep waarop een ruim aanbod van haar programma's gratis online te bekijken zijn. Het is voor jongeren wat de klassieke tv-zenders van de openbare omroep voor het oudere publiek zijn: een gratis publiek aanbod.