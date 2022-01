Vlaanderen en de Europese chipambities

Dat Europa Imec een sleutelrol geeft in zijn chipambities is een fraaie erkenning voor het Leuvense onderzoeksinstituut. Maar het houdt ook risico's in voor Imec.

Imec, het Leuvense onderzoekscentrum voor chip- en nanotechnologie, krijgt een centrale rol toebedeeld in de plannen van de Europese Commissie om de Europese halfgeleiderindustrie sterker uit te bouwen.

De verstoring van de aanvoerketens door de coronapandemie en oplopende geopolitieke spanningen hebben duidelijk gemaakt dat Europa voor zijn halfgeleiders - een cruciale component voor de almaar snellere digitalisering - te afhankelijk is geworden van de rest van de wereld.

Europa moet dringend werk maken van een eigen chipindustrie die top is, om zijn technologische onafhankelijkheid, zijn economische concurrentiekracht en zijn geopolitieke positie te vrijwaren tegenover onder meer China en de VS.

Europa wil Imec inschakelen in die ambitie. Het is een erkenning voor de knowhow die het Leuvense onderzoekscentrum heeft opgebouwd. Opgericht in 1984, om alle academische kennis over chiptechnologie in Vlaanderen te bundelen, is Imec uitgegroeid tot een internationaal expertisecentrum waar onderzoekers uit de hele wereld en uit verschillende sectoren samenwerken om nieuwe op halfgeleiders gebaseerde technologieën te ontwikkelen.

Dat onderzoek wordt voor een stuk gefinancierd door de Vlaamse overheid. Maar de vereiste budgetten groeien fors en Imec is stilaan te groot voor Vlaanderen. Door Imec in te schakelen in de Europese chipstrategie zal het kunnen rekenen op meer Europees geld en kan het in de spits blijven lopen.

Het risico bestaat dat, in ruil voor de royale financiering, Imec een politieke Europese schoonmoeder krijgt.

De keerzijde van het Europese manna is dat Imec wellicht een stuk van zijn autonomie moet inleveren. Het risico bestaat dat, in ruil voor de royale financiering, het onderzoekscentrum een Europese schoonmoeder krijgt die inspraak wil hebben over de projecten waar Imec moet aan werken en welke industrieën en bedrijven het als bevoorrechte partners moet behandelen. Het risico dat die politiek gestuurd worden, bestaat.

Bovendien dreigt het risico dat Imec, als Europa er nadrukkelijker zijn stempel op drukt, niet kan vasthouden aan zijn ‘Zwitserse’ model van onderzoeksinstituut dat samenwerkt met de hele wereld. Als sommige niet-Europese onderzoekers wegblijven of er niet meer welkom zijn, kan dat tot een kennisverarming leiden. Maar misschien was dat ‘Zwitserse’ model toch niet houdbaar in een wereld waar de spanningen tussen de economische blokken almaar toenemen.

In die veranderende wereld moet Imec zijn plaats vinden en een evenwicht zoeken tussen de eigen wetenschappelijke en technologische ambities en de marsrichting die Europa oplegt. De Europese beleidslui pakken dat het best omzichtig aan. Want Europa is er niet bij gebaat dat Imec zijn positie als internationaal toponderzoekscentrum zou verliezen.