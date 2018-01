Op het festival van de globalisering in Davos een pleidooi houden voor protectionisme, dat is vloeken in de kerk. Trump en zijn ministers durven dat. Maar levert het hun ook iets op?

De Amerikaanse president Donald Trump strijkt morgen neer in het Zwitserse skioord Davos, waar de internationale economische en politieke elite verzamelen heeft geblazen. Twee van zijn ministers die hij vooruit heeft gestuurd, gaven er gisteren al een preview van het discours dat hij er zal houden.

Minister van Handel Wilbur Ross verdedigde de invoerheffingen op wasmachines en zonnepanelen waartoe de Amerikaanse regering zopas heeft beslist. Er komen nog heffingen, op andere producten, liet hij verstaan. Het verwijt dat de VS een handelsoorlog willen ontketenen, wuifde hij weg. ‘Die handelsoorlog is een poosje aan de gang’, zei hij. ‘Maar nu nemen de Amerikaanse troepen eindelijk stelling in op de verdedigingswallen.’

Zijn collega van Financiën, Steven Mnuchin, toonde zich enthousiast over de zwakke dollar, omdat die goed is voor de Amerikaanse handel en economie. ‘En wat goed is voor de VS, is goed voor de rest van de wereld’, voegde hij eraan toe.

Zo onbeschaamd opkomen voor hun protectionistische agenda is op het Wereld Economisch Forum in Davos, het festival van de globalisering, zowat als vloeken in de kerk. Maar Trump en zijn jongens trekken zich daar weinig van aan. Voor hen is het America First. En de meeste Amerikaanse bedrijven steken daarvoor hun duim ophoog. Ze hebben al een mooie belastinghervorming gekregen. En nu maakt de regering-Trump het opboksen tegen de buitenlandse concurrenten ook nog een stuk gemakkelijker.

Waar winnaars zijn, zijn echter ook verliezers. De beschermingswallen die de VS met hun goedkope munt en hun invoerheffingen optrekken, doen andere bedrijven pijn. De Zuid-Koreaanse ondernemingen LG en Samsung zullen een belangrijk stuk van hun afzet van wasmachines in de VS verliezen. De goedkopere dollar maakt de euro duurder en tast het concurrentievermogen van Europese bedrijven op de internationale markten aan. Sinds het aantreden van Trump begin 2017 is de euro al bijna 20 procent duurder geworden tegenover de dollar. Een ferme handicap, waarover ook de Belgische textielbedrijven klagen.

Maar ook voor de VS is dat protectionistische beleid niet onverdeeld positief. Met een zwakke dollar moeten Amerikaanse bedrijven en consumenten meer betalen voor de producten die ze uit het buitenland invoeren. Door de invoerheffingen op Zuid-Koreaanse wasmachines worden wasmachines duurder voor de gezinnen in de VS, ook al kiezen ze voor een product van een Amerikaanse fabrikant.

Weinigen profiteren van de bescherming die protectionisme biedt, de grote meerderheid betaalt ervoor. Tegenover de arbeidsplaatsen die ermee worden gered in sommige sectoren en bedrijven staan arbeidsplaatsen - vaak meer - die elders in de economie verloren gaan. En als andere landen met vergeldingsmaatregelen reageren, wordt het allemaal nog erger.

Protectionisme kan op korte termijn wel wat winst opleveren - hogere beurskoersen van de bedrijven die bescherming krijgen - maar op termijn is het een rem op de innovatie in bedrijven, op de economische groei en op de toename van de welvaart.

Als het in de internationale handel ieder voor zich wordt, zijn er geen winnaars, maar verliest iedereen.