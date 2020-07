Voetbalbank

Door voetbalrechten te kopen schrijft KBC een nieuw hoofdstuk in een episch gevecht om de aandacht van de menigte, waarbij beetje bij beetje oude economische spelregels vervagen.

De oudste radioshow van de Verenigde Staten, the Grand Ole Opry, werd in 1925 opgestart door de verzekeraar The National Sick and Accident Association. Op de vijfde verdieping van het verzekeringskantoor in Nashville, Tennessee, vond de eerste uitzending met countrymuziek plaats. De muziekzender draagt nog altijd de naam WMS, wat staat voor de verzekeringsslogan: 'We Shield Millions'.

Dat een financiële groep entertainment omarmt om de aandacht van potentiële klanten te krijgen is dus niet nieuw. Toch verraste wat KBC vrijdag presteerde vriend en vijand. De bank-verzekeraar koopt de rechten om korte online beelden van de Belgische voetbalcompetitie uit te zenden.

Het is een nieuwe episode in een episch gevecht om de aandacht van de consument, en dan wel op het eerste schermpje van de smartphone. Meer en meer groeit die telefoon uit tot de afstandsbediening van ons leven. En op de knopjes ervan is maar plaats voor een paar merken.

Meer en meer groeit de smartphone uit tot de afstandsbediening van ons leven. En op de knopjes ervan is maar plaats voor een paar merken.

Om die reden kan je via de KBC-app ook al rekeningen van andere banken beheren, trein- en bustickets kopen, een deelfiets of -auto regelen, Proximus-pay&go-kaarten opladen of cinematickets bij Kinepolis kopen. Daar komen nu dus korte fragmentjes bij over de hoogtepunten van de Belgisch voetbalcompetitie.

Aandacht

Een van de misvattingen over de technologische revolutie die nu al een paar decennia over ons rolt, is dat ze puur over almaar betere software en hardware gaat. Het echte gevecht daarachter is de strijd om de aandacht van de menigte. Ooit wekte het opschudding dat Proximus als niet-mediabedrijf op voetbalrechten bood en een concurrent van VTM en de VRT werd. Nu is ook KBC dat geworden.

Het gevecht om de afstandsbediening verandert de economische wereld zoals we ze kennen. Er kan er namelijk slechts één het platform zijn voor alle praktische diensten. De winnaar pakt vaak vrijwel de hele markt in.

Het voorbeeld van Facebook en Googles zoekmachine leert dat zodra dat lukt, het moeilijk is daar een tegenmacht tegenover te zetten. Het voorbeeld van het Chinese WeChat leert dat het nog veel verder kan gaan en ook financiële diensten kan omvatten.

Het voorbeeld van Apple leert dat het een universum op zich wordt, waarbij in Cupertino kan worden beslist of je klanten je op de iPhone wel kunnen bereiken. Het voorbeeld van Microsoft leert dat het niet zo simpel is zo'n 'platform war' te winnen. De groep sluit later deze maand haar streamingdienst voor games, Mixer, en laat die opgaan in Facebook Gaming.

Beetje bij beetje zet dat de spelregels over hoe onze vrije markt werkt op zijn kop. We zijn het gewoon argwanend te zijn tegenover bedrijven met een groot marktaandeel, omdat ze soms de macht krijgen om concurrenten op een onfaire manier de pas af te snijden. Maar dat wordt lastig als je op den duur niet meer weet wie je concurrenten precies zijn. Of als de markt waarop je actief bent plots de aandacht van alle Belgen is.