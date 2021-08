De onderwijswereld zit vol taboes, maar de omvang van de uitdagingen dwingt om buiten die taboes naar oplossingen te zoeken. Schooldirecteurs toelaten een echt hr-beleid te voeren, moet deel uitmaken van die zoektocht.

In de discussie over de tanende kwaliteit van het Vlaams onderwijs is het interessant het probleem te bekijken vanuit het standpunt van een schooldirecteur. Dan gaat het plots in de eerste plaats niet meer over eindtermen of leerplannen. De cruciale vraag wordt dan: hoe vind ik geschikte leerkrachten om voor de klas te staan?

Het is allesbehalve een detail. Volgens ruwe schattingen hebben zes op de tien leerkrachten wiskunde in het middelbaar onderwijs niet het vereiste universitair diploma. Het probleem wordt bovendien groter. Vijf jaar geleden was het moeilijk om tijdens het jaar zieke leerkrachten te vervangen. Nu worstelen ze om op 1 september een team bijeen te krijgen.

Ook andere kenniseconomieën worstelen met een lerarentekort, zeker als in een aantrekkende conjunctuur mensen met goede wiskundige of technologische kennis in de industrie meer geld kunnen verdienen. Typisch Vlaams is wel dat het onze dalende onderwijskwaliteit nog problematischer maakt.

Wie de discussie daarover aangaat, stapt al vrij snel over rode lijnen en op lange tenen. In Vlaanderen betaalt de overheid het onderwijs, wordt op Vlaams niveau met de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden van leerkrachten onderhandeld, hebben de scholen een grondwettelijke vrijheid om onderwijs in te richten en is de levensbeschouwelijke kloof tussen het katholiek onderwijs en de rest nog altijd een factor.

Toch slaagde dat bijzondere ecosysteem, opgetrokken uit grondwettelijke vrijheden en politiek bevochten belangen, er lange tijd in uitstekend werk af te leveren. De grootste historische verwezenlijking was ongetwijfeld de ontvoogding van de Vlaamse arbeidersklasse. De grootste ontgoocheling is dat we er niet in slagen iets gelijkaardigs te herhalen voor anderstalige kinderen en voor wie die ontvoogding vandaag nodig heeft.

Die ontgoocheling dwingt ons om buiten de historische krijtlijnen na te denken over hoe het Vlaams onderwijs beter kan. Aan de budgetten lijkt het op het eerste gezicht niet te liggen. Voor elke negen kinderen is er een leerkracht, wat meer is dan in veel landen die beter scoren op onderwijskwaliteit.

Wat wél een discussie verdient, is hoe een school nauwelijks de ruimte krijgt om een hr-beleid te voeren. De lonen liggen vast, of iemand nu uitgroeit tot een levenslange inspiratie voor de leerlingen in de klas of van elke les vijftig lange minuten maakt. Leerkrachten zijn vastbenoemd in een school, en niet aan een bredere scholengroep, wat meer flexibiliteit en arbeidsspecialisatie mogelijk zou maken.

Zelfs voorzichtige voorstellen tot arbeidsspecialisatie stuiten op vakbondsverzet. Nochtans houdt het steek leerkrachten die goed zijn in cursussen opmaken of filmpjes opnemen dat ook te laten doen in plaats van 'invulboeken' te kopen. Andere leerkrachten, die beter met leerlingen omgaan, kunnen dan wat extra uren voor de klas staan. Het moet iedereen in een team de kans bieden zijn of haar sterkte uit te spelen.