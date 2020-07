Het is goed om niet de hoop te verliezen over een historische doorbraak in de formatie. Maar laat ons vooral toch maar eerst no nonsense blijven over kleine stapjes vooruit elders, zoals in het temperen van een tweede corona-golf.

Het is merkwaardig hoe de belangrijkste drijfveer in de Wetstraat sinds de verkiezingen van mei vorig jaar angst lijkt te zijn. Angst voor nieuwe verkiezingen. Angst om zelfs maar aan tafel aan te schuiven, uit vrees daar opgesloten te worden in een logica die leidt naar een regeringscompromis. Angst voor de oppositie.

Dat de Arizona-coalitie tussen liberalen, christen-democraten, N-VA en sp.a niet vorderde, had grotendeels te maken met de angst van de sp.a om aan tafel te komen. Dat ze dit weekend finaal genekt werd, had te maken met de angst van de PS dan plots toch in de oppositie te belanden. Dat zou minstens een oppositiekuur van 2014 tot 2024 betekenen.

En dus praten plots de N-VA en de PS weer met elkaar, voor de vierde keer sinds mei 2019. Op het eerste zicht zijn de verschillen tussen de twee partijen onoverbrugbaar. Maar als de taart groot genoeg is – met als ingrediënten een staatshervorming voor Vlaanderen en een nieuwe financieringswet voor Wallonië – lukt het misschien toch en kunnen misschien enkele grote werven eindelijk in de plooi worden gelegd.

Het zou minstens het voordeel van de duidelijkheid hebben: de grootste partij van Vlaanderen én de grootste partij van Franstalig België zouden dan besturen. En de federale regering zou een logisch verlengstuk naar de deelstaatregeringen krijgen, wat betere afstemming mogelijk zou kunnen maken. In het bedwingen van een tweede golf van het coronavirus en de relance die hopelijk daarop kan volgen, kunnen we dat gebruiken.

‘Point n’est besion d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer’, zou het motto van deze vierde poging kunnen zijn. In het Frans van de PS dan nog, maar naar de vermeende woorden van de Nederlandse koning Willem van Oranje.

Zolang N-VA en PS elkaar niet definitief vinden in zo’n groot akkoord over een nieuw België, zal in plaats van hoop op lange termijn vooral een flinke dosis no nonsense op korte termijn nodig zijn. De kosten van de coronastrijd exploderen – met een begrotingstekort van 53 miljard euro dit jaar – terwijl een tweede golf van het virus ieder moment lijkt te kunnen uitbreken of volgens sommigen al gestart is.

Waar het vandaag daarom vooral op aan komt, zijn die urgente problemen het hoofd bieden. Er zijn best wel wat dingen die beter kunnen, van een app tot efficiëntere opsporing van wie patiënten mogelijks hebben besmet. Maar ook hier zouden zelfs sommige kleine dingen toch sneller moeten kunnen: waarom kunnen we niet wat Duitsland wel doet: iedereen bij een horecabezoek contactgegevens laten noteren, zodat bij een nieuwe uitbraak de pandemie in kaart kan worden gebracht? Zo’n grote kost is dat toch niet? En Duitsland is toch een land dat de GDPR-wetgeving moet naleven en doorgaans nog gevoeliger is voor privacy dan bij ons.