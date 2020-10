Voor onze kinderen

Zelfs als het aantal coronabesmettingen weer door het dak gaat, moeten scholen als allerlaatste open blijven. Dan nog liever het slot op voetbalstadions, bioscopen, cafés en restaurants en zelfs universiteiten.

De tweede coronagolf explodeert onrustwekkend. Tussen 4 en 10 oktober zijn volgens Sciensano iets meer dan 5.000 mensen in ons land besmet geraakt, het dubbele van de week voordien. België telt, in absolute cijfers, dagelijks ongeveer evenveel nieuwe besmettingen als Duitsland.

In schijnbare tegenstelling daarmee besliste de Vlaamse regering woensdag na overleg met het onderwijsveld om alle basisscholen en secundaire scholen open te houden. Het is, als we alle kosten en baten afwegen, nochtans de juiste beslissing.

Kinderen geen doorgevers

Ten eerste is er het puur medische argument. In België hebben we nog altijd geen betrouwbare data over de bron van de besmettingen. In veel landen werden wel al een heel aantal studies gepubliceerd. Het merendeel concludeert, weliswaar voorlopig en met enige voorzichtigheid, dat scholen geen broeihaard van besmettingen vormen. Kinderen zijn geen grote doorgevers van het virus, toch zeker geen kinderen jonger dan vijftien.

Als het openen van de scholen al een impact heeft op het aantal besmettingen, zo is de voorzichtige wetenschappelijke consensus, dan is die toch beperkt. Bovendien bleken de draaiboeken de afgelopen weken in het merendeel van de scholen met besmettingen prima te werken. Megaverspreidingen bleven uit. Er kan ook nog veel verbeterd worden aan de randvoorwaarden voor schoollopen. Spreid de uren om te volle schoolbussen te vermijden, bijvoorbeeld, vooraleer te spreken van een scholenlockdown.

Cognitieve achterstand

Onderwijs is belangrijk genoeg om er jaarlijks meer dan 14 miljard Vlaams euro belastinggeld aan te geven. Om dezelfde reden zijn de scholen ook belangrijk genoeg om ze zo veilig mogelijk open te houden.

Daarnaast zijn er tal van maatschappelijke argumenten voor open schoolpoorten. Een sluiting van de scholen zadelt kinderen in enkele weken of maanden tijd met een cognitieve achterstand op. Zelfs al doen scholen nog zo hun best om online les te geven. Een studie van de onderwijseconoom Kristof Dewitte bij Vlaamse 12-jarigen over het voorbije voorjaar toonde dat aan. Uitgerekend de 12-jarigen mochten het snelst weer naar school na de eerste lockdown, en toch was de achterstand al substantieel.

Die cognitieve achterstand is niet het enige. De sociale argumenten wegen nog zwaarder door. Wat zijn de gevolgen van gesloten scholen voor kinderen die zo lang niet met leeftijdsgenoten kunnen en leren om te gaan? Leren is ook leven.

Schoolsluitingen zijn bovendien erger voor lagekansengroepen, voor gezinnen met lage inkomens, voor kinderen uit schrijnende thuissituaties met geweld of misbruik. Als er thuis geen of maar één laptop is voor het hele gezin, valt het contact met de scholen al snel weg.

Economie

Er is ook een economisch argument. Als de scholen dichtgaan, gaat 'het slot' ook op een heleboel werknemers en dus een groot deel van de economie. Zij moeten hun kinderen helpen bij het volgen van de les en dan is zelfs telewerk moeilijk.