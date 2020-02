Voorlopig bewind

Het voorlopige bewind bij de VRT mag niet te lang duren. De omwentelingen in de televisiewereld plaatsen de openbare omroep voor grote uitdagingen.

De ruzie in de directiekamers van de VRT heeft een tweede slachtoffer gemaakt. Nadat de Vlaamse regering CEO Paul Lembrechts aan de deur heeft gezet, verlaat nu ook directeur media en productie Peter Claes de openbare omroep. In tegenstelling tot Lembrechts krijgt Claes bij zijn vertrek lof toegezwaaid. 'Zijn visie en zijn daadkracht hebben in grote mate bijgedragen tot de succesvolle VRT die we vandaag zijn', zei CEO ad interim Leo Hellemans.

Claes kon moeilijk aan boord worden gehouden. De andere leden van het directiecomité hadden zijn proces gemaakt en in de openbaarheid gebracht, wat een voortzetting van de professionele samenwerking erg lastig maakte. Ook voor de vakbonden bij de VRT was Claes persona non grata geworden.

De twee ruziemakers zijn nu weg. De VRT-top is daardoor onthoofd. De openbare omroep betaalt een hoge prijs voor een uit de hand gelopen conflict tussen zijn nummers één en twee. Het mag de voorzitter van de raad van bestuur, Luc Van den Brande, worden aangewreven dat hij die hele kwestie heeft laten ontsporen. Meer zelfs: hij heeft ze compleet mismeesterd.

De VRT wordt nu geleid door een oudgediende die voor enkele maanden uit pensioen is teruggeroepen. Er is een vacature voor een directeur media en productie, een van de belangrijkste operationele jobs bij de openbare omroep. Belangrijke strategische en personeelsbeslissingen kunnen niet worden genomen voor de Vlaamse regering een nieuwe CEO heeft benoemd, omdat je die man of vrouw niet voor voldongen feiten kan plaatsen. Maar de zoektocht naar die CEO is nog niet op gang geschoten. Het voorlopige bewind bij de VRT duurt dus nog wel een poos.

Intussen draait de wereld natuurlijk door. De VRT moet kijken hoe en waar zij de besparingen realiseert die de Vlaamse regering de omroep oplegt. Bovendien moeten de gesprekken en onderhandelingen over een nieuwe beheersovereenkomst voor de openbare omroep stilaan worden opgestart. De huidige loopt dit jaar af.

Tegelijk is een fundamentele discussie nodig over de rol die de VRT als openbare omroep wil, moet en mag spelen in een mediawereld die door de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen in volle transformatie is. Het aantal kijkers dat zich 's avonds voor de buis installeert, een kanaal kiest en vervolgens consumeert wat daar wordt voorgeschoteld, loopt sterk terug. Het nieuwe tv-kijken gebeurt op streamingplatformen waar de kijker bepaalt wanneer hij kijkt. De aanbieder is daarbij totaal bijkomstig.

Als antwoord op die uitdaging kondigden Telenet/SBS Belgium (met het kabelabonnement Play en Play More, en de tv-kanalen VIER en VIJF) en DPG Media (VTM en Q2) vorig week een gezamenlijk initiatief aan.