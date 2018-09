Voortekens

In de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China luidde de gong begin deze week de volgende ronde in. De Amerikanen legden extra heffingen op 200 miljard dollar aan invoer uit China. De Chinezen repliceerden prompt met hogere heffingen op een rist Amerikaanse producten. De gesprekken om tot een staakt-het-vuren te komen zitten in een impasse.

De schade die de vijandelijkheden in de economie aanrichten, blijft voorlopig beperkt. In Wall Street noteren de aandelenkoersen op een recordhoogte, opgepookt door een nieuwe opstoot van overnamekoorts.

De financiële markten lijken niet wakker te liggen van de krachtmeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping. De meerderheid van de Amerikaanse bedrijven en consumenten evenmin: de economie in de VS is goed op weg dit jaar een stevige groei neer te zetten. Zolang de twee kemphanen niet militair slaags raken, is er weinig aan de hand toch?