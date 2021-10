Bedrijven moeten dringend ernstig werk maken van het benoemen van veel meer vrouwen in hun directiecomités. Want het glazen plafond staat daar nog stevig overeind.

‘Vrouwen, vrouwen, vrouwen, voorwaarts in de strijd. Weg met de bokken, vooruit met de geit. De broek aangetrokken, nu komt onze tijd.’ Dat feministische strijdlied zong de Nederlandse cabaretière Jasperina de Jong in de jaren 70 van de vorige eeuw. Er is intussen een hele weg afgelegd. Maar de strijd is, bijna 50 jaar later, nog niet helemaal gestreden.

Vrouwen hebben een significante plaats verworven op de arbeidsmarkt. Maar sommige plekken ervan blijven voor hen moeilijk bereikbaar. Ze zijn maar beperkt aanwezig in de directiecomités van de beursgenoteerde bedrijven in ons land. Dat zijn nog altijd overwegend clubs van blanke mannen van middelbare leeftijd of ouder, blijkt uit een onderzoek van De Tijd.

De zware ondervertegenwoordiging van vrouwen in het topmanagement van de bedrijven roept vragen op, aangezien ze toch de helft van de bevolking uitmaken. In de raden van bestuur van de beursgenoteerde bedrijven hebben vrouwen wel hun zitjes verworven. Maar dat komt vooral omdat de wetgever daarvoor een verplicht quotum oplegde.

Moet er eenzelfde wettelijke genderquotum voor de directiecomités komen? In onze buurlanden Nederland en Duitsland zijn daar stappen voor genomen. Maar niet iedereen is ervan overtuigd dat dat de goede manier is. Een bedrijf is er niet mee gebaat dat iemand een cruciale functie krijgt, niet omdat die de beste papieren heeft, maar omdat die persoon het juiste geslacht heeft. Positieve discriminatie kan heel wat onvrede creëren in een organisatie, als ander aanstormend talent meent daardoor geen gerechtvaardigde kans te krijgen op een promotie of benoeming en vervolgens ontevreden opstapt. Het glazen plafond openbreken en vervangen door een springplank enkel voor vrouwen is net zo goed discriminerend.

Het komt erop aan de beste talenten te benutten. En waarom zouden die eerder bij mannen dan bij vrouwen zitten?

Er zijn verschillende redenen die worden aangehaald waarom vrouwen minder gemakkelijk doorstoten tot de directiekamers. Dat ze minder vertegenwoordigd zijn in het middenkader is er een van. Het reservoir waaruit kan worden geput, is dus kleiner. Dat ze hun carrière soms hebben gepauzeerd om voor hun jonge kinderen te zorgen, of dat ze een evenwichtige balans willen tussen werk en gezin, zijn er andere. Maar daarvoor mogen ze niet de rest van hun carrière blijvend worden gestraft.

Als bedrijven willen vermijden dat de wetgever hen met harde hand dwingt, moeten ze zelf werk maken van een beter genderevenwicht in hun directiecomités. Gewoon er aandacht voor hebben is al een begin. De volgende stap is het uitstippelen van een rekruteringsstrategie op langere termijn. Ondernemingen hebben er baat bij dat hun directiecomité geen ivoren toren is, maar dat het, door de diversiteit van zijn samenstelling, voeling houdt met de ontwikkelingen in de samenleving. Want wie niet mee is, is gezien. Het komt er ook gewoon op aan de beste talenten te benutten. En waarom zouden die eerder bij mannen dan bij vrouwen zitten?