De overheidsuitgaven terugdringen is moeilijk als ministers bij de begrotingsbesprekingen altijd weer met hun verlanglijstjes komen aandraven.

Hoewel nog een groot gat gedicht moet worden, trekken de federale regeringspartijen naar de begrotingsonderhandelingen met stevig gevulde verlanglijstjes. Vooral de N-VA laat zich niet onbetuigd, met vragen om aardig wat extra centen voor veiligheid en asielopvang, voor de departementen die ze beheert.

Dat is eigenaardig, want net de Vlaams-nationalisten poneerden de voorbije weken dat de regering-Michel wat meer ambitie moet hebben om de begroting op orde te zetten, zelfs in het laatste jaar van haar regeerperiode.

Het past natuurlijk in de onderhandelingstactiek. Vragen staat vrij. Wie hoog inzet maar zijn wensen niet ingewilligd ziet, kan dat voorstellen als een belangrijke toegeving waar de andere partijen ook iets tegenover moeten stellen. Wie naar de onderhandelingstafel komt met besparingsvoorstellen, niet voor de collega-minister maar voor de eigen winkel, is naïef.

In die logica is de bede om bijkomend geld van de N-VA-ministers begrijpelijk. Maar ze is allesbehalve consequent, van een partij die hamert op het belang van begrotingsdiscipline en ijvert voor het terugdringen van de uitgaven van de overheid.

De regering heeft geen zin een eindsprintje in te zetten voor een trofee die al buiten bereik is.

Voeg de daad dan bij het woord, geef zelf het goede voorbeeld, stel besparingen voor op de budgetten die je controleert, in plaats van te zeuren dat minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) links en rechts moet snoeien in haar miljardenbudget. Pas als je zelf een stevige inspanning levert, kan je ook van anderen iets vragen.

Het komen aandraven met allerlei verlanglijstjes bij de begrotingsbesprekingen maakt die oefening alleen maar moeilijker. Want er zijn dit jaar geen extra centen te verdelen. Er is geen conjunctuurbonus die uit de lucht komt vallen, de rentemeevallers zijn al opgesoupeerd. De volgende weken moet ongeveer 3 miljard euro worden gezocht om de begroting van 2019 enigszins op koers te houden. In die omstandigheden schaamteloos extra middelen vragen getuigt van een gebrek aan ernst.

Premier Charles Michel (MR) zou de wensenlijstjes van tafel moeten vegen en van zijn ministers moeten eisen dat ze komen met voorstellen over waar ze kunnen besparen. Want precies de onderhandelingstechniek van ‘vragen staat vrij’ maakt het in België zo moeilijk om de stijging van de overheidsuitgaven in bedwang te houden en significante vooruitgang te boeken in het streven naar gezonde overheidsfinanciën. Zie hier een verklaring voor het enorme beslag dat de overheid legt op onze economie, zie hier hoe we opgezadeld raakten met een overheidsschuld van meer dan 100 procent van het bruto binnenlands product.

Speelt het mee dat de ambitie om een begrotingsevenwicht neer te zetten tegen het einde van de regeerperiode toch al losgelaten was? Waarom nog een eindsprintje inzetten als de trofee al buiten het bereik is? Geen van de regeringspartijen vindt dat nog de inspanning waard. Geen van de regeringspartijen denkt volgend jaar bij de stembusgang door de kiezers beloond te worden voor een iets beter begrotingsresultaat.