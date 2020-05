De coronacrisis heeft een diepe impact op de Amerikaanse economie en politiek. Er ontrolt zich een vreemde race voor de komende presidentsverkiezingen.

Het werklozenleger in de Verenigde Staten blijft aanzwellen. In de week die eindigde op 16 mei waren er nog eens 2,4 miljoen aanvragen voor een werkloosheidsvergoeding. Sinds de uitbraak van de coronacrisis zijn 38,6 miljoen werkloosheidsaanvragen ingediend. Dat is ongeveer evenveel als tijdens de Grote Depressie van de vorige eeuw.

In de staten waar de lockdownmaatregelen versoepeld zijn, vertraagt het tempo van de aanvragen. Maar een ommekeer is nog niet in zicht.

Voor president Donald Trump zijn de werkloosheidscijfers slecht nieuws. Hij rekende op de bloeiende economie om in november zijn herverkiezing veilig te stellen. De president gaat er, net als zijn minister van Financiën Steven Mnuchin, van uit dat de economische activiteit herneemt door de versoepeling van de lockdown. Trumps Republikeinen aarzelen daarom om nog eens een groot steunpakket door het Congres te jagen. Daarmee staan ze diametraal tegenover de Democraten.

Naarmate de pandemie verder rolt in de VS, wordt het steeds duidelijker dat de aanpak van de crisis en de economische impact ervan het centrale punt in de presidentiële verkiezingscampagne worden.

Dat Obama de campagne voert voor Biden, is niet zonder gevaar.

Alles wijst erop dat Joe Biden de Democratische presidentskandidaat wordt. Maar de 78-jarige ex-vicepresident is onzichtbaar in het politieke leven. Sinds kort is het gewezen president Barack Obama die de campagne van de Democraten aanvoert en zo probeert zijn oude vervanger op de kaart te zetten.

Natuurlijk speelt Obama zijn populariteit uit in de hoop Biden in november naar de overwinning te leiden. Het is voor Trump de aanleiding om zijn voorganger van allerlei complotten te beschuldigen. Een gebruikelijke strategie, die Trump bovendien de ruimte geeft om de aandacht af te leiden van de coronacrisis. Net zoals hij het conflict met China of met de Wereldgezondheidsorganisatie gebruikt om de trage en chaotische aanpak van de coronacrisis in eigen land te verhullen.

Dat Obama campagne voert voor Biden is niet zonder gevaar. Natuurlijk heeft de gewezen president een mobiliserende kracht die twijfelende kiezers over de streep kan trekken. Maar evengoed kun je stellen dat Obama bij de kiezers van Trump weerstand oproept en ook hen mobiliseert.

Aan het einde van de dag zullen de omvang van het werklozenleger en de herneming van de economie de bepalende factoren worden in de presidentsrace. Het blijft om de economie gaan.