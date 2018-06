Dat cijfer toont dat vrouwen het glazen plafond in de bedrijfswereld beetje bij beetje aan scherven slaan, waarbij de federale overheid hen sinds 2011 een handje helpt. Sinds dat jaar zijn beursgenoteerde bedrijven verplicht een derde van hun raad van bestuur te bevolken met mannen en een derde met vrouwen. Dat we nog niet aan die vrouwelijke 33 procent zitten, komt omdat er ruime overgangstermijnen gelden en omdat 14 bedrijven de wetgeving nog altijd aan hun laars lappen.

Er zijn in theorie maar een paar mogelijkheden. Ofwel zijn vrouwen niet geschikt voor die jobs. Het feit dat ze vaker dan mannen een universitair diploma halen, spreekt dat tegen. Ofwel hebben ze minder ambitie dan mannen, wat eveneens een discutabel argument is. Ofwel raken ze op een of andere manier niet in de controlekamer van economisch België, omdat machtsbastions de neiging hebben zichzelf te reproduceren en hun macht niet spontaan te delen. Bij eliminatie blijft dat laatste argument over.