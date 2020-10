Waalse zwaluw

Een zwaluw maakt de lente niet, maar het parcours van het biotechbedrijf Univercells geeft een sprankel hoop voor de nieuwe economie in Wallonië tijdens en na corona. Een uitweg uit deze crisis moet van beide kanten van het land komen.

Als de federale regering tegen het eind van de maand een gemeenschappelijke begroting voor het hele land - met de begrotingen van de regio's inbegrepen - opmaakt, zal premier Alexander De Croo (Open VLD) net als zijn voorgangers stoten op de lamlendige situatie waarin de Waalse economie zich bevindt. De wereldwijde pandemie heeft het hele land getroffen en heel onze economie. Vlaanderen, met zijn grotere export en groter horeca-aandeel, is in termen van economische terugval relatief nog een fractie harder geraakt.

Niettemin is het socio-economisch plaatje voor Wallonië bikkelhard: de werkloosheid piekt er veel meer dan in Vlaanderen. Van de mensen die wel werken, zijn er relatief veel meer aan de slag bij de overheid (21,5% versus 14%). Er is veel minder privé-initiatief, afgaand op het aantal ondernemingen en starters. Een coronatsunami is dan een duw die meteen zeer pijnlijke gevolgen heeft. Het armoederisico ligt in Wallonië ongeveer dubbel zo hoog als in Vlaanderen.

Een ander teken van de zeer onrustwekkende economische situatie in Franstalig België kwam vrijdag toen bleek dat de begroting van de Franse Gemeenschap - anders dan in Vlaanderen zijn de gemeenschap en het gewest in een apart bestuursniveau opgedeeld - voor liefst 1,9 miljard euro in het rood gaat.

Het jarenlange gebrek aan ondernemingszin in Wallonië heeft ertoe geleid dat we in een land met twee snelheden, met transfers en met een economische en een bestuurlijke scheeftrekking zitten.

In die sombere economische realiteit is Charleroi de negatieve uitschieter. Uitgerekend uit die asgrauwe stad komt de ondernemer Hugues Bultot. Bij Univercells bouwde hij samen met José Castillo - hun derde bedrijf al - een nieuwe technologie om farmabedrijven goedkoper en efficiënter vaccins te laten produceren. Er lopen projecten voor vaccins tegen polio, mazelen, rodehond, hondsdolheid en - in een koortsachtige race tegen de klok - tegen het coronavirus.

Bill Gates en het wereldinvesteringsfonds KKR stapten al in, net als verschillende Waalse en Vlaamse ondernemersfamilies. Bultot is nu klaar voor een volgende stap en lonkt naar een beursnotering. Niet zomaar in Brussel, maar meteen een dubbele notering op Nasdaq en Euronext.

Uiteraard moet Univercells nog veel bewijzen en is de sector waarin het opereert één vol onzekerheden. Maar hoe schril steekt de ambitie van Bultot - 'de volgende stap is even groot worden als Galapagos' - af tegen de gelatenheid die nog al te vaak door Wallonië waart? Bultot groeide op tijdens de neergang van de staalindustrie in Charleroi en zag op weg naar school de staalfabrieken een voor een sluiten. Zijn ambitie is 'weer fabrieken, industrie en innovatie naar Charleroi te brengen'. Wallonië zat lang in een soort shock, maar er is een psychologische ommekeer bezig. We herontdekken onze ondernemingszin en merken dat we even ambitieus mogen zijn als Vlaanderen.’

Dat er aan de andere kant van de taalgrens nu ook ondernemers zijn die zelf opstaan, is uitstekend nieuws voor Vlaanderen.

Het moet voor Thomas Dermine, de PS-sjerpa die inmiddels staatssecretaris voor relance is in de regering-De Croo, een opsteker zijn om in de eigen regio enkele zaadjes te zien kiemen. Veel te weinig nog, maar het is een begin.

Een zwaluw maakt de lente niet. Het jarenlange gebrek aan ondernemingszin in Wallonië heeft ertoe geleid dat we in een land met twee snelheden, met transfers en met een economische en bestuurlijke scheeftrekking zitten. Daar moet meer aan veranderen dan een of enkele beloftevolle scale-ups.