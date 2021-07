Waar de war on drugs wordt verloren, dreigt de intimidatie van de rechtstaat

De moordaanslag op Peter R. de Vries zet de ware inzet van de strijd tegen drugs op scherp. Wie die strijd verliest, zal ook de strijd tegen de rechtsstaat zien opflakkeren.

In Nederland vecht misdaadverslaggever Peter R. de Vries nog altijd voor zijn leven, nadat hij dinsdagavond rond half acht in het centrum van Amsterdam vijf keer van nabij werd beschoten. Vermoed wordt de moordaanslag het werk is van de georganiseerde drugsmisdaad, omdat De Vries als vertrouwenspersoon optrad voor Nabil B., de kroongetuige in het zogenaamde Marengo-proces. De broer en de advocaat van Nabil B. werden in 2019 vermoord.

Het is een brutale intimidatie van de rechtsstaat die schokgolven veroorzaakt tot bij ons. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zegt dat de georganiseerde misdaad ook in België almaar driester te werk gaat en bijvoorbeeld ook journalisten bedreigt. De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA), al jaren een voorstander van een hardere strijd tegen drugs, hamerde woensdag opnieuw op dat punt. 'De link tussen banaal drugsgebruik en de kogels die worden afgevuurd mag niet worden weggemoffeld', zei hij.

Synthetische drugs

Er valt almaar meer geld te verdienen met drugs. Volgens het recentste World Drugs Report van de Verenigde Naties lag de wereldwijde productie van cocaïne nog nooit zo hoog en gaat de hoeveelheid aan synthetische drugs door het dak, terwijl de hoeveelheid aan opium constant blijft. Het blijft bovendien bijzonder lastig om transacties te verbieden - tussen producent en gebruiker - die door beide partijen als voordelig worden gezien.

Niets wijst erop dat de strijd tegen drugs ooit makkelijk wordt, maar het zou dramatisch zijn hem om die reden op te geven.

Toch is de schade voor de bredere samenleving groot. Van gezondheidsproblemen tot jongeren die hun toekomst dreigen te verspelen, van straatgeweld en intimidatie van havenmensen tot opgepompte misdaadbudgetten die ook hier worden gespendeerd en waar niets goeds van kan komen.

Niets wijst erop dat die strijd ooit makkelijk wordt, maar het zou dramatisch zijn hem om die reden op te geven. Voor we het weten, zou de discussie in zo'n geval niet alleen meer over drugs gaan, maar over de rechtsstaat zelf.

Daarom is het goed dat er voor de haven van Antwerpen, waar dagelijks gemiddeld 39 zeeschepen aanmeren, een aparte havenprocureur komt. Hetzelfde geldt voor het federale plan een havenverbod op te leggen aan wie bepaalde misdrijven pleegde.

Colombia

Af en toe wordt gelukkig ook een veldslag gewonnen, zoals het kraken van versleutelde telefoons in het Sky ECC-dossier, waarbij zoveel info werd verkregen dat het 685 jaar duurt alle berichten te lezen. Maar helaas zullen vele veldslagen nodig zijn om deze oorlog te winnen, als het al ooit lukt.