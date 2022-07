Waar geen politieke wil is, is geen weg

De politiek laveert tussen onverantwoorde budgettaire lichtzinnigheid en een systeemcrisis. Zou de regering-De Croo er dan niet beter mee stoppen? Zelfs dat is geen optie.

Nog even en de hele Wetstraat gaat in zomerslaap. De federale regering kondigde wel nog aan dat ze Engie gaat vragen twee kerncentrales toch wat langer open te houden deze winter. Voor twee maanden. Aan de ene kant met spierballen rollen over een overwinstbelasting en aan de andere kant op de knietjes gaan smeken na de (slechte) cinema over het kernenergiedossier de voorbije twee jaar. Engie zal in Parijs schuddebuiken van het lachen.

De bedrijvigheid die de federale topministers dit weekend zullen etaleren met vergaderingen over het pensioen moet maskeren dat geen hervorming die naam waardig op tafel ligt. De vakantie lonkt.

Het lijkt wel of geen wolkje de zomerse atmosferen bedreigt. Terwijl een rapport van het monitoringcomité aangeeft dat de Belgische begroting de komende jaren helemaal uit koers wordt geslagen, met tekorten van meer dan 5 procent van het bruto binnenlands product en een verdere verslechtering van de schuld.

Eerder waren er alarmerende updates van de vergrijzingskosten of het alarm van het Planbureau of het Internationaal Monetair Fonds. Week na week worden de uitvoerende machten van ons land met de neus op de feiten gedrukt: ze zijn een budgettaire nachtmerrie aan het creëren. En dat in tijden van oorlog, piekende inflatie en grote macro-economische onzekerheden. De oproep van 22 economen in De Tijd windt er geen doekjes om: tegen de achtergrond van de enorme budgettaire inspanning die ons te wachten staat, is het huidige beleidsdebat ronduit onverantwoord.

Er wordt met een lichtzinnigheid die niet te vatten is alleen nog beslist over meeruitgaven. Tot hervormen en besparen is deze regering niet in staat.

Af en toe is er een lichtpuntje. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem gaf een aanzet voor een meerjarenhervorming van onze fiscaliteit. In die (voorlopige) blauwdruk staat nog flink wat dat beter moet. Maar het is na jaren van altijd maar meer fiscale koterijen tenminste een aanzet voor een globale hervorming. Wat gebeurt er echter mee? Nog voor het werkstuk op tafel kan belanden, wordt het al afgeschoten. Weg lichtpuntje.

Ofwel verschuilen politici zich achter de uitgewoonde inrichting van onze staat, waar niets meer mogelijk zou zijn. Ofwel ontbreekt simpelweg de politieke wil om nog iets in de juiste richting te hervormen.

Jarenlang zijn politici gewaarschuwd dat de structurele uitgaven in ons land te hoog waren. De vergrijzingskosten waar we verzuimden ons op voor te bereiden spelen intussen al volop en worden de komende jaren alleen groter. En wat doen we? We geven toch nog alsmaar meer uit zonder dat ergens nog maar iemand de vraag stelt wat dan geen kerntaak (meer) is.

Dat pappen en nathouden was nog min of meer houdbaar zolang de rente historisch laag of zelfs negatief was, de groei in Europa prima was en de sterke motor van Duitsland onze kleine, open economie meetrok. Vandaag is geen van die drie zaken nog het geval.

Is dat laatste het geval, dan is de enige consequente uitkomst dat de regering-De Croo een nieuwe ploeg de kans geeft wel te doen wat moet. Maar zelfs ermee stoppen is onverantwoord in een economisch en politiek mijnenveld als dit. Dus moeten ze toch nog maar eens alles uit de kast halen om toch alvast het haalbare juist te hervormen. Een echt plan voor 80 procent werkgelegenheid, een deftige hervorming die die pensioenen wel houdbaar maakt, een fiscale vereenvoudiging die wel bediscussieerd wordt.