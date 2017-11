Waarschuwing

De Duitse regeringsonderhandelingen zijn de voorbije nacht afgesprongen. Daarmee belandt het land in een politieke crisis zonder voorgaande en wankelt de positie van kanselier Angela Merkel. Voor Europa is dit het orgelpunt van een bijzonder woelig politiek jaar.

'Het is beter niet te regeren dan slecht te regeren.' Met deze woorden trok Christian Lindner, de voorzitter van de liberale FDP, de stekker uit de zogenaamde Jamaica-onderhandelingen. Na vijf weken eindeloze onderhandelingen tussen de christendemocratische CDU/CSU, de Groenen en de liberale FDP is er geen werkbaar politiek compromis gevonden. De liberalen nemen daarvoor de volle verantwoordelijkheid. 'We hebben geen schrik voor nieuwe verkiezingen,' klonk het daar maandagochtend.

Voor kanselier Merkel is dit een politieke opdoffer van formaat. Ze wilde graag haar vierde ambtstermijn aanvangen met de onuitgegegeven coalitie. Het mislukken van de gesprekken brengt haar eigen positie in gedrang. Want veel alternatieven heeft ze nu niet.

Een grote coalitie met de sociaaldemocratische SPD is nog steeds uitgesloten. De SPD houdt vast aan een oppositiekuur na een historisch slechte uitslag bij de laatste Bondsdagverkiezingen. En zelfs als de SPD overstag zou gaan is het uitgesloten dat Merkel dan opnieuw kanselier wordt.

Een minderheidsregering is een optie, maar zeer ongebruikelijk in Duitsland en zeker niet naar de smaak van Merkel.

Nieuwe verkiezingen dan? Uiteindelijk lijkt dat wel het meest voor de hand liggende scenario, een scenario dat nog nooit is geschreven in het naoorlogse Duitsland.

In ieder geval breken politiek instabiele tijden aan in Duitsland en dat is niet alleen slecht nieuws voor het land, maar ook voor de rest van Europa.

Acht weken geleden leed Merkel een overwinningsnederlaag. De Duitse kiezer legde de politieke kaarten zo moeilijk dat enkel een ongeziene coalitie tot de mogelijkheden behoorde. Dat bleek politiek onhaalbaar.

Duitsland is onder Merkel uitgegroeid tot de motor van de Europese Unie, het land dat de norm zette, denk aan de eurocrisis of de migratiecrisis. Onvermijdelijk valt er tijdelijk een vacuüm nu Duitsland eerst de eigen zaken op orde moet stellen. Dat betekent dat het Europese schip nog wat meer onbestuurbaar wordt.

Politiek is het mislukken van de Duitse regeringsonderhandelingen ook het orgelpunt van een bijzonder jaar in Europa. De vaststelling is dat de traditionele partijen niet langer brede bevolkingslagen aanspreken, de 'volkspartijen' zijn het volk kwijt.

Begin dit jaar was dat al duidelijk in Nederland waar na maanden onderhandelen een bijzonder broze regering is tot stand gekomen. De overwinning van Emmanuel Macron in Frankrijk werd aanzien als een overwinning op het populisme. Dat klopt, maar Macron veegde in één klap de traditionele centrumpartijen van de politieke kaart in Frankrijk. En in Duitsland haalde de CDU van Merkel een historisch slechte uitslag.

Er is sprake van een vertrouwensbreuk tussen de traditionele politieke partijen en de kiezers. Een malaise die niet te stoppen lijkt. Daarom is het afspringen van de Duitse regeringsonderhandelingen een ernstige waarschuwing voor de rest van de politieke klasse.

Duitsland houdt niet van politieke avonturen, maar de verkiezingsuitslag en de mislukte onderhanddelingen dwingen de partijen nu tot een grote zelfreflectie. 'Een dag diep nadenken', zei Merkel deze nacht nog.

Er zal meer nodig zijn om het politiek contact en contract met de burgers te herstellen. En het is maar de vraag of Merkel daar nog zal aan mee doen.