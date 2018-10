De federale regering lijkt niet op weg om haar ambitie waar te maken dat wie een zaak aanspant voor een rechtbank, binnen het jaar een uitspraak krijgt.

Heden geen justitie. Dat is de boodschap die het Brusselse arbeidshof gisteren uitstuurde. Een zeventiental Franstalige zittingen over socialezekerheidsbetwistingen worden tijdelijk gewoon niet meer behandeld. Volgens de rechters zijn magistraten die in september vorig jaar hun pensioen al aankondigden en ondertussen vertrokken zijn, nog altijd niet vervangen.

Het is niet duidelijk in welke mate het gaat om een vrij geïsoleerd conflict, al is het maar omdat over de arbeidsrechtbanken in Brussel wel vaak goede kritiek te horen valt. Toch loopt het nog te vaak verkeerd in justitie, met ellenlange wachttijden tot gevolg.

Als er één taak is die een overheid zelf moet doen en goed moet doen, omdat ze het monopolie op geweld en dwang heeft, is het justitie.

Tenenkrommend was bijvoorbeeld hoe vorige maand de correctionele rechtbank in Gent na 19 jaar een schadevergoeding toekende in de zaak van vetsmelter Verkest uit Deinze, die in 1999 de dioxinecrisis ontketende. Die crisis was zo heftig dat ze het einde betekende voor het premierschap van Jean-Luc Dehaene en de oprichting van het federaal voedselagentschap. Ondertussen hebben we al de premiers Guy Verhofstadt, Yves Leterme, Herman Van Rompuy, opnieuw Yves Leterme, Elio Di Rupo en nu Charles Michel gehad. Het voedselagentschap zit sindsdien aan zijn achttiende jaarverslag.

Dat is problematisch omdat de taak van justitie erin bestaat conflicten beschaafd te beslechten en minstens de ambitie te hebben recht te spreken. Een van de vereisten is dat je er geen twee decennia mee wacht. Dat het Brusselse arbeidshof nu nog extra wachttijden inbouwt, kunnen we missen als kiespijn.

Hoe komt het dat België dat al evenveel decennia lang niet in orde krijgt? Een deel van het antwoord ligt in ondermaatse financiering, waarvan de 32 jaar oude stellingen rond de koepel van het Justitiepaleis in Brussel het trieste symbool zijn geworden, evenals het instortende plafond bij de griffie van het Hof van Cassatie. Het mislukken van IT-projecten is eveneens een oud zeer. Maar evengoed het laattijdig vervangen van magistraten of het niet volledig bemannen van diensten.

Een deel van het probleem zit ontegensprekelijk ook bij de magistraten zelf, die niet altijd dulden dat een minister van Justitie zich moeit met hun werking. In die zin botst de onafhankelijkheid van de derde macht nog te vaak met de nood aan een echte zakelijke leider van de rechtbanken en -hoven, náást de magistraten.

Toegegeven, vaak loopt het wel goed. Vaak lukt het wel om met kennis van zaken en met bekwame spoed een oordeel te vellen. Soms lukken de investeringen zelfs. De gerechtsgebouwen in Antwerpen en Gent zijn daar goede voorbeelden van. En ja, de gerechtelijke achterstand is significant lager dan tien jaar geleden.