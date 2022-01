Wankele regimes

Met de onrust in Kazachstan krijgt de Russisch president Vladimir Poetin er een netelig dossier bij. De autoritaire regimes aan de Russische grens wankelen.

Kazachstan is een enorm land, dat zich uitstrekt van Rusland tot China. Het is rijk aan grondstoffen, zoals olie en uranium, en leeft sinds 1991 onder hetzelfde autoritaire regime. De onrust begon vanwege de hoge lng-prijzen, de brandstof waarop de meeste auto's er rijden. Gaandeweg breidde het protest zich uit en werden regeringsgebouwen aangevallen in Almaty, de grootste stad van het land. Onder de ordediensten en demonstranten vielen tientallen doden.

In een poging een eind te maken aan de chaos riep de president Kassym-Jomart Tokajev niet alleen de noodtoestand uit, hij vroeg ook om buitenlandse hulp. Rusland stuurde al para's om de Kazachse ordediensten bij te staan. Een precies beeld van de toestand in Kazachstan is moeilijk te krijgen, de regering blokkeerde het internet en sloot het telefoonverkeer af. Het is dan ook niet duidelijk wie de opstandelingen zijn en of er enige organisatie achter zit.

Net als 2020 in Wit-Rusland lijkt het regime de greep op de gebeurtenissen kwijt. Al meer dan dertig jaar lang wordt het land met ijzeren vuist geregeerd en is corruptie er de regel, niet de uitzondering. Dat neemt niet weg dat ook westerse bedrijven Kazachstan graag aandeden. Zelfs Amerikaanse oliebedrijven zoals Chevron hebben er investeringen. In het immense land wonen amper 19 miljoen mensen, maar de ongelijkheid is er schrijnend.

Een nieuwe brandhaard aan de Russische grens betekent een militaire belasting en de inzet van militair personeel dat president Poetin elders kan gebruiken.

De onrust in Kazachstan kan de Russische leider Vladimir Poetin missen als kiespijn. Hij heeft zijn handen vol met Oekraïne, waar hij oog in oog staat met de VS en Europa. Een nieuwe brandhaard aan de Russische grens betekent een militaire belasting en de inzet van militair personeel dat hij elders kan gebruiken.

Poetin

Tegelijk kan de sterke man in het Kremlin de toestand in Kazachstan niet uit de hand laten lopen als hij zijn invloed in de regio wil behouden. Net als in 2020, toen hij de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko moest bijstaan, kan hij moeilijk anders dan ook naar Kazachstan troepen te sturen.

Dat neemt niet weg dat voor het Kremlin het zwaarste dossier nog altijd Oekraïne is. Volgende week beginnen onderhandelingen om de zwaar opgelopen spanning in dat land te ontmijnen. De Verenigde Staten, Europa en de NAVO hebben de Russische president gewaarschuwd voor de zware gevolgen die een eventuele inval kan hebben. Voorlopig knippert Poetin niet met de ogen en zet hij de militaire opbouw aan de grens met Oekraïne voort.

Wat Poetin wil, kan het Westen hem niet bieden: de belofte dat Oekraïne geen toenadering zoekt tot de NAVO, laat staan Europa. Voor het Kremlin is de westerse aanwezigheid aan de Russische grens onaanvaardbaar. Of daar nog een diplomatieke uitweg is, moet in de komende weken blijken.