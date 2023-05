Wat dit land nodig heeft

Nog één jaar en de parlementen in dit land worden ontbonden voor verkiezingen op alle niveaus. Politique politicienne-discussies en de eindeloze lijsten van wat de politiek allemaal moet uitgeven zijn nu al oorverdovend. Maar dit land heeft een langetermijnplan voor groei nodig, met een visie over twintig jaar.

Een wereld in verandering, het is een cliché waarbij elke taalgevoelige journalist een diepe zucht slaakt. En toch zijn die globale veranderingen bepalend voor de toekomst van ons land. Vandaag gebeurt die verandering niet kabbelend, maar in schokken. Europa is een in het nauw gedreven continent in oorlog, in de tang tussen de VS en China, en heeft geen antwoord op de uitkomst van de oorlog in Oekraïne.

De klimaatschok heeft zich tijdens de huidige legislatuur al meer laten voelen, ook in eigen land, dan in de afgelopen 20 of 30 jaar. We moeten af van fossiele brandstoffen, maar zitten vast met klimaat- en milieuwetgeving. En we mogen het dan al 25 jaar over digitale disruptie hebben, artificiële Intelligentie heeft in enkele weken tijd laten zien hoe ze bijna alle sectoren op hun kop kan en zal zetten.

In die wereld moet een hopeloos ingewikkeld labyrint als België naar verkiezingen. Alles dreigt te draaien rond wat de populistische extremen langs rechts en langs links op de agenda zetten. Worden we op 10 juni 2024 wakker in een onbestuurbaar land? Intussen gaan de vederlichte discussies over het logo van een staatssecretaris en over welke groep meer moet krijgen van een staat die de afgelopen regeerperiode al op alle niveaus de sluizen heeft opengezet. En als het daar niet over gaat, dan wel over wie met wie in zee wil gaan na de verkiezingen.

We zullen het niet halen met alleen maar meer verstaatsing, een beweging die sinds covid een schrikwekkende allure heeft aangenomen. Een overheid kan de richting aangeven, maar moet niet alles zelf willen doen.

Voor ons moeten de verkiezingsdiscussies gaan over wie het beste kompas reikt voor de zeer complexe schokken die op ons afkomen. De politieke leiders in dit land kunnen alles op zich laten afkomen, of, erger, zich afkeren van die grote veranderingen. Dat zal niet lukken, maar het zal het land wel verlammen. Of ze kunnen de ambitie hebben een leidende rol te spelen in die veranderingen. We hebben grote troeven met onderzoekscentra, bepaalde bedrijven met wereldtechnologie en visionaire mensen die initiatief nemen en een visie hebben over waar we de komende twintig jaar naartoe moeten. Maar de politiek sleept met de voeten. We bouwden een achterstand op tegenover de VS en China, maar ook tegenover het Europese koppeloton.

De Tijd geeft de komende vijf weken vijf grote voorzetten in het richten van dat kompas. We trappen af met hoe we veel radicaler het voortouw kunnen nemen naar een koolstofarme en een gedigitaliseerde economie. Als we het goed aanpakken, kan klimaattechnologie Made in Belgium een grote groeimotor en exportproduct worden. De kiemen van kennis en onderzoek zijn er, maar de hefbomen ontbreken. In de plaats daarvan worstelt de Belgische energiepolitiek met ideologische demonen. Terwijl onze nucleaire knowhow, onder meer in Mol, een enorme troef kan zijn.

'Minder, minder, minder' is geen oplossing. Zonder groei geen welvaartsmodel meer. Zonder groei geen massale investeringen in de technologie die de klimaatissues moet oplossen. Zonder groei ontstaat maatschappelijke paniek.

Daarbij zullen we het niet redden met alleen maar meer verstaatsing, een beweging die sinds covid een schrikwekkende allure heeft aangenomen. Een overheid kan de richting aangeven, maar moet niet alles zelf willen doen.

En we gaan het ook niet halen met 'minder, minder, minder'. Minder produceren, minder consumeren? Zonder groei is er geen financiering voor ons welvaartsmodel. Zonder groei ook geen ruimte voor massale investeringen in technologie en knowhow die klimaatissues kunnen oplossen. Zonder groei ontstaat maatschappelijke paniek.

Aan die groei zijn ook alle andere werven gekoppeld die we hier de komende weken voorstellen: meer mensen aan het werk, onderwijs dat iedereen kansen geeft én excellentie stimuleert, en een maatschappij die heel erg inzet op een zorg- en gezondheidseconomie.