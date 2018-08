Wat heet winnen?

Met importtarieven dwingen we de andere landen aan de onderhandelingstafel, stelt de Amerikaanse president Donald Trump zelfzeker. Maar lukt dat ook met China?

Omdat niemand anders het doet, loofde de Amerikaanse president Donald Trump zichzelf dan maar om de tarievenoorlog die hij met China heeft ingezet. Landen moeten de oneerlijke verdragen opnieuw onderhandelen of ze krijgen te maken met tarieven, poneerde Trump dit weekend in een reeks tweets. In beide gevallen winnen de VS, is zijn bestliuit.

Het is allemaal geen verrassing meer. Trump houdt van een stevige afdreiging en laat de dingen graag escaleren, in de hoop dat de tegenstander dan snel aan de onderhandelingstafel komt en toegevingen doet. Dat lukte met Noord-Korea en met de Europese Unie, dus waarom niet met China?

In ieder geval heeft het Witte Huis nu alle zeilen bijgezet om het tot een echte handelsoorlog met China te laten komen. De dreiging om een tarief van 25 procent te heffen op 200 miljard aan geïmporteerde Chinese goederen, wordt alleen nog overtroffen door de bijkomende dreiging om op alle Chinese export naar de VS, goed voor 505 miljard dollar, te tariferen. Een wet die de Chinese economische en militaire activiteit hard aanpakt, vormt de stok achter de deur.

In de VS bestaat duidelijk de vrees dat China het enige land is dat de suprematie van de VS op economisch en militair vlak op korte termijn echt kan uitdagen.

Trump weert zich in dit dossier politiek breed gesteund in de VS. In tegenstelling tot bij tarieven voor Canada, Mexico en Europa is er in het Congres een brede steun om China hard aan te pakken. In de VS bestaat duidelijk de vrees dat China het enige land is dat de suprematie van de VS op economisch en militair vlak op korte termijn echt kan uitdagen.

Die vrees voedt misschien wel de snelheid waarmee Trump de Chinezen in het gareel wil dwingen. Het lijkt erop dat dit een gunstig moment is om dat te proberen.

Terwijl de Chinese economie door een dipje gaat, heeft de Amerikaanse economie een flinke groeispurt achter de rug. Maar die groei is ingegeven door een grootscheepse belastingverlaging die de consumptie stimuleerde en door een ongeziene exportactiviteit die op gang kwam om de tarieven die Trump zou opleggen, te snel af te zijn. Hoe sterk de basis is voor de Amerikaanse groei zal blijken in de komende kwartalen. Nu al signaleren Amerikaanse bedrijven dat de tarievenoorlog hun kosten omhoog drijven. De impact op de consumentenmarkt kan niet lang meer uitblijven. Trump wil die effecten te snel af zijn.

Lukt die vlucht vooruit? China bekijkt het voorlopig erg rustig. Het land heeft zich voorlopig niet laten provoceren. Iedere tariefverhoging werd gecounterd met een tariefverhoging op 60 miljard aan goederen. En meestal zijn die erg goed gemikt. Denken we maar aan de sojabonen die uit de Midwest komen, het Trump-land bij uitstek. Maar China hoedt zich ervoor om mee te gaan in het opbod.

De vraag is dus of deze escalatie zal lukken of niet. Als de handelsoorlog echt uit de hand loopt, zal de impact wereldwijd zijn. Door de enorme globalisering van de industrie, maar ook van de landbouw, kan de handelsoorlog tussen de twee economische grootmachten van deze wereld tot een kettingreactie leiden die in alle uithoeken van de wereld te voelen zal zijn. Te beginnen met Europa. Europese bedrijven die in China en de VS actief zijn, zullen de impact immers twee keer voelen, wat hen zal verplichten om keuzes te maken.

In tegenstelling tot Noord-Korea of Europa lijkt China niet toe te geven aan de druk vanuit Washington. Die onverzettelijkheid is voor een belangrijk deel gesteund op de overtuiging dat het land uiteindelijk de slag kan winnen.