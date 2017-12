Wat nu, Rajoy?

Zoals wel vaker kijkt de Spaanse premier Mariano Rajoy selectief naar de realiteit. Hij ziet de verkiezingsoverwinning van de Catalaanse nationalisten niet als een afstraffing voor zijn aanpak van de crisis.

Met vervroegde verkiezingen wilde Rajoy de separatisten in Catalonië de genadeslag toebrengen. Hij schreef de verkiezingen uit nadat het rijke regime middels het beruchte artikel 155 van de Spaanse grondwet onder curatele van Madrid was geplaatst. Vervolgens werden de leiders van de onafhankelijkheidspartijen opgesloten of kozen ze voor een vrijwillige ballingschap in Brussel.

Dat de onafhankelijkheidsbeweging stevig werd aangepakt, kon niet beletten dat de regionalisten hun parlementaire meerderheid wisten te behouden. Dat was een stevige misrekening van Rajoy. Bovendien werd zijn Partido Popular gedecimeerd in Catalonië. De partij viel terug van elf naar drie zetels, niet eens genoeg om een fractie te vormen.

Rajoy kon zijn optreden dus niet verzilveren, in tegenstelling tot de liberale Ciudadanos. Met een straffer Spaans-nationalistisch discours dan de PP profileerde die zich als de echte Spaanse partij. Dat betekent op termijn een zware politieke storm voor Rajoy. Logisch dus dat de Spaanse premier gisteren uitsloot dat er vervroegde verkiezingen worden uitgeschreven.

Het Catalaanse conflict zit muurvast. Een doorbraak hoeft niet snel verwacht te worden. Voor Rajoy is Inés Arrimadas van de Ciudadanos nu de gesprekspartner. Ze ‘won’ de verkiezingen met 37 van de 135 zetels. Maar daar kan ze niks mee. Hooguit de PP zal met haar willen meestappen. In de buurt van een meerderheid komt ze nooit.

Rajoy gaat uit de weg waarvoor hij verkozen is: aan politiek doen.

Ooit komt de afgezette Catalaanse premier Carles Puigdemont weer aan zet. Hij leidt de grootste separatistische fractie. Maar de kans is groot dat hij opgesloten wordt zodra hij het Spaanse grondgebied betreedt. En er zitten al politieke leiders achter de tralies.

Rajoy houdt hardnekkig vast aan de strikt legalistische aanpak. De misdrijven waarvan de Catalaanse politici beschuldigd worden, zijn niet alleen in ons land, maar in nog vele rechtsstaten onbestaande. Ze zijn nog geïnspireerd door het oude Franco-regime. Zich verschuilen achter die aanpak, voluit gesteund door de Europese Commissie, is niet alleen een heilloze weg. De politicus Rajoy gaat ook uit de weg waarvoor hij verkozen is: aan politiek doen.

De situatie blijft dus uitzichtloos en de complicaties met de gevluchte en opgesloten politici maken het nog moeilijker. Het dossier is al lang mismeesterd in Madrid, vooral door de weigering om maar de minste onderhandelingen met de separatisten aan te knopen.

De Catalaanse toekomst wordt niet bepaald in ballingschap of in een Madrileense cel. Dit kluwen moet politiek worden opgelost, aan de onderhandelingstafel. En als het niet lukt in een gewone onderhandeling, dan maar met bemiddelaars. Daar ligt een taak voor Europa, al kijken ze daar liever de andere kant uit. Zoals Rajoy al jaren doet.