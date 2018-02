Investeringen zijn meer dan welkom. Maar het heeft geen zin ze weg te denken uit het begrotingstekort, want de intresten die we betalen zijn echt. Onze kwetsbaarheid voor een hogere rente is dat eveneens.

De Belgische regering zal aan de Europese Commissie vragen om rond de 2 miljard euro per jaar niet mee te tellen in het begrotingstekort omdat dat geld naar broodnodige investeringen vloeit. Premier Charles Michel (MR) kondigde dat gisteren aan in de Kamer, waar hij meer uitleg gaf over zijn Investeringspact van 60 miljard euro.

Het is wat de Fransen ‘une fausse bonne idée’ noemen: een idee dat op het eerste gezicht goed lijkt, maar eigenlijk verkeerd ineenzit. Waarom klinkt het goed? Omdat de talrijke overheden van dit land al jaren te weinig investeren. Het is niet moeilijk de noden te zien. Het volstaat de trein te nemen, door tunnels te rijden, de gaten in de weg te tellen of de staat van gevangenissen te zien om dat te beseffen.

Het klinkt eveneens goed omdat de overheid probeert zich wat meer als een bedrijf te gedragen. Een onderneming spreidt de investering in een fabriek vaak over twintig jaar, waarbij jaarlijks maar een twintigste van de hele kostprijs in de uitgaven wordt meegerekend. De overheid daarentegen moet de volledige investering in één keer slikken, zodra vaststaat dat het geld zal worden gespendeerd.

Waarom is het dan toch een slecht idee? Omdat de overheid geen bedrijf is. Als je als aandeelhouder van een bedrijf niet akkoord gaat met investeringen, kan je je aandelen verkopen en opstappen. In een staat kan dat niet. Een regering moet daarom ook financieel strakker verantwoordelijk worden gehouden voor haar uitgaven, ook als het om grote bedragen gaat. Zo niet gaat de deur open voor megaprojecten die vlak voor verkiezingen worden opgestart, en waarvoor anderen nog decennia moeten betalen.

Een tweede reden is dat wie A zegt ook B moet zeggen. Als we nu investeringen beginnen af te schrijven over twintig jaar, moeten we ook een deel van alle investeringen van de voorbije twintig jaar opnieuw in de uitgaven van 2018 meetellen. De kans is groot dat dan blijkt dat er geen geld is om te investeren. Meer zelfs: in diezelfde ­logica zou je ook de impact van toekomstige beloftes, zoals pensioenen en andere vergrijzingskosten, nu al zichtbaar moeten maken in de begroting, waardoor het budget helemáál in het rood gaat.