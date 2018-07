De economische groei duurzaam opkrikken is een belangrijk werkpunt voor de beleidsmakers in Europa, en zeker ook voor die in België.

Op één vlak lijkt Europa de economische crisis stilaan te hebben verteerd. Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, meldde dinsdag dat de werkloosheidsgraad in de eurozone is gezakt naar het laagste peil sinds december 2008. De afgelopen twaalf maanden daalde het aantal werklozen met 1,15 miljoen. Maar een werkloosheidsgraad van 8,3 procent blijft erg hoog. Bovendien zijn er grote verschillen tussen de landen. Duitsland doet het uitstekend met een werkloosheidsgraad van amper 3,4 procent. België scoort met 6 procent behoorlijk. Maar in Spanje zit 15,2 procent van de beroepsbevolking zonder job. In Griekenland is dat zelfs 20,2 procent.

Met die cijfers kunnen de Europese beleidsmakers helemaal niet tevreden zijn. Het verder terugdringen van de werkloosheid moet een prioritair aandachtspunt blijven. Maar makkelijk zal dat niet zijn wegens de vertraging van de economische groei. Dinsdag maakte Eurostat ook bekend dat de jaar-op-jaargroei in de eurozone is verzwakt van 2,8 procent in het laatste kwartaal van vorig jaar naar 2,1 procent in april-juni van dit jaar. De hoogconjunctuur van 2017 is dus maar van korte duur geweest.

Politici willen bij de volgende verkiezingen met iets kunnen uitpakken. De lange termijn boeit hen niet bijzonder.

Europa heeft het moeilijk zijn economische groei duurzaam op te krikken. Nochtans zijn de omstandigheden vrij gunstig. In de meeste eurolanden zijn de begrotingen op orde gezet en is een einde gemaakt aan het bezuinigingsbeleid. De rente staat nog steeds extreem laag en geld lenen om te investeren of te consumeren is spotgoedkoop. En de euro is gezakt tegenover de dollar, wat het leven van de Europese exporteurs weer iets gemakkelijker maakt.

De hogere olieprijzen creëren weliswaar wat tegenwind, net als de onzekerheid over wat de brexit zal brengen en de handelsoorlog waarmee de Amerikaanse president Donald Trump dreigt. Maar als dat voldoende is om de economische dynamiek in de eurozone opnieuw te doven, wijst dat erop dat de opleving blijkbaar nog niet stevig wortel had geschoten.

In de VS is de economie behoorlijk aan het feesten. In het tweede kwartaal stoomde de groei er door tot 2,8 procent, een prestatie die president Trump meteen op zijn conto en dat van zijn belastingverlaging schreef. De bewindslui in Europa moeten het beleid van Trump niet meteen kopiëren. Maar ze denken het best eens na over op welke alternatieve manieren ze de groei ook in Europa structureel naar een hoger niveau kunnen tillen.

Dat is zeker de uitdaging voor België. In het tweede kwartaal is de groei van onze economie teruggevallen naar 0,3 procent. Dat is absoluut onbevredigend. De gezondheid van een economie wordt gemeten aan de hand van verschillende indicatoren. Inzake jobcreatie kan de regering-Michel een behoorlijk rapport voorleggen. Maar economische groei is ook belangrijk voor de effecten die ze heeft op het begrotingssaldo, op de schuldgraad en op de inkomsten - en dus consumptie - van de gezinnen. Dat blijft een werkpunt.