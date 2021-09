Wil de PS wel een hervorming?

Is deze coalitie nog in staat lastige beslissingen te nemen, met de PTB/PVDA en het Vlaams Belang die vanop de zijlijn iedere euro besparing of belasting matrakkeren?

Het pensioenplan dat minister Karine Lalieux (PS) vrijdag lanceerde, leest als een PS-pamflet. Een versoepeling van de vervroegde pensionering (na 42 jaar), aan de ambtenarenpensioenen wordt niet gemorreld en het minimumpensioen kan al na amper tien jaar effectief gewerkt te hebben.

Dat de PS haar programma verdedigt, hoeft niet te verbazen. Maar als het bedoeld was om effectief een serieuze pensioenhervorming door te voeren die onze verouderde en exploderende stelsels toekomstbestendig maakt, is het een slag in het water.

Ten eerste is het plan inhoudelijk problematisch. Niet omdat hier en daar geen goede ideeën in staan, zoals de combinatie van de pensioenbonus en het deeltijds pensioen. Wel omdat de betaalbaarheid een lachertje is. De verhoging van het minimumpensioen (1,2 miljard euro in 2024) rekent Lalieux niet mee. De rest van het plan zou tegen 2040 kostenneutraal moeten zijn op voorwaarde dat we uitkomen op een tewerkstellingsgraad van 80 procent.

Gekste toeren

Daar knelt het schoentje. We zijn nu met zowat 4,7 miljoen werkenden. Om de werkzaamheidsgraad op 80 procent te krijgen, moeten minstens 5,3 miljoen mensen aan de slag zijn. Maar bedrijven halen nu al de gekste toeren uit om toch maar personeel te vinden of moeten activiteiten afbouwen en uitstellen wegens geen geschikte mensen. Denk aan de restauranthouders die meerdere avonden per week de deuren sluiten wegens geen personeel. Er zijn inmiddels meer dan 90 knelpuntberoepen in Vlaanderen en het gaat van kwaad naar erger. De arbeidsmarkt moet flexibeler worden, de omscholingen drastischer, en de werkloosheid en de arbeidsfiscaliteit moeten worden herbekeken.

In Brussel en Wallonië ligt de werkzaamheidsgraad met respectievelijk 61 en 65 procent een pak lager dan die in Vlaanderen (75%). En bij wie is het zo stil daarover? Bij de PS. Bij Lalieux' partijgenoot Pierre-Yves Dermagne, de PS-vicepremier die bevoegd is voor werk. De 80 procent werkzaamheidsgraad is een nobel streefdoel, maar er effectief naar handelen is iets anders.

Dat Lalieux de (on)betaalbaarheid van haar plannen niet ernstig neemt, past in de 'tijdsgeest' die in de Wetstraat/op het Martelarenplein binnengeslopen is. Het geld vliegt de ramen en deuren uit. Betaalbaarheid lijkt er in het coronatijdperk niet meer toe te doen.

Het is existentieel. De formatie zat na de verkiezingen van mei 2019 geblokkeerd door de zoektocht naar 9 miljard euro, waar niemand het over eens werd. De coalitie is er pas gekomen door de urgentie van corona én omdat de noodzaak om die moeilijke beslissingen te nemen plots wegviel. Is deze coalitie überhaupt nog in staat lastige beslissingen te nemen, met de PTB/PVDA en het Vlaams Belang die vanop de zijlijn iedere euro besparing of belasting matrakkeren? Quid grote pensioenhervorming, grote fiscale hervorming en grondige arbeidsmarkthervormingen?