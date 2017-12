Winterakkoord

Dat de regering eindelijk haar zomerakkoord rond heeft, is op zich goed nieuws. Maar de strijd van het voorbije half jaar is misschien niet eens voorbij en toont hoe lastig het is in België te hervormen.

Dat regeringspartijen ruzie maken over hun beleid is niet uitzonderlijk. Dat ze na de ruzie een beslissing nemen en vervolgens gewoon voort blijven ruzieën, is dat wel. De winterdeal die de vier federale regeringspartijen vrijdagavond laat sloten over de details van het zomerakkoord van een half jaar geleden, is daarom welkom. Maar hij blijft wrang.

Hij is welkom omdat het meeste van wat in het Zomerakkoord is afgesproken, steek houdt. De vennootschapsbelasting moet lager, omdat de uitzonderingen op het hoge tarief zijn afgeschaft en ook andere rijke landen hun tarief laten zakken. Eveneens welkom zijn de plannen om wie met een voltijdse job al de sociale zekerheid onderstut, te laten belastingvrij bijklussen. Net zoals het overigens ook steek houdt om het fiscaal voordeel van de bedrijfswagen milieuneutraal te maken door het om te zetten in cash.

Aan de deal van vrijdagavond is ook een mindere kant. Zo is het op de keper beschouwd niet goed duidelijk wat er eigenlijk is veranderd, behalve dan dat het fiscaal vriendelijk bijklussen twee maanden later in werking treedt. De vraag is bovendien of dit echt wel de laatste regeringsruzie over het zomerakkoord is. De kans is reëel dat de effectentaks niet de beoogde opbrengsten haalt omdat kapitaal nu eenmaal beweeglijk is, waardoor CD&V volgend jaar misschien opnieuw de schermutselingen opent.

Maar het echte wrange gevoel van het Zomerakkoord is dat dit het dan is: België in verandering. Het is namelijk moeilijk betere omstandigheden te vinden dan degenen waarin we ons bevinden. De groei is vrij laag maar is er. De rente is onbestaand. We hebben er een uitzonderlijke periode van drie verkiezingsloze jaren opzitten. En centrumrechtser dan deze regering kan je ze in België niet maken.

Als je de oppositie – of CD&V - hoort, zou je soms denken dat er zo zwaar bespaard is de overheid minder dan 50 procent van de uitgaven in onze economie doet, dat de lasten op kapitaal zijn gedaald en dat er genadeloos is gesaneerd om de begroting in evenwicht te krijgen. Het is niet zo: de overheidsuitgaven liggen nog altijd boven de 50 procent, de roerende voorheffing op inkomsten uit kapitaal is mede door deze regering verdubbeld op vijf jaar tijd en het gat in de begroting verdwijnt maar niet, wat de Belgische overheid nog altijd kwetsbaar maakt.

Uiteraard zijn er dingen ten goede veranderd. De lasten op arbeid zijn gedaald. Er zijn stappen gezet om de pensioenen betaalbaar te houden. De jobs in de privésector – een indicatie van economische weerbaarheid – groeien sterk. En de lagere vennootschapsbelasting zal helpen om niet helemaal van de investeringsradar te verdwijnen.

Maar het half jaar gekibbel over het Zomerakkoord doen nu al vermoeden dat er meer in zat, qua sociaal-economische hervormingen. En dat we ons dat later zullen beklagen.