Witwasbank

Als een grootbank voor inbreuken op de antiwitwasregels ervanaf komt met een minieme en discrete boete, creëert dat geen geweldig ontradingseffect.

‘De Belgische banken hebben de voorbije jaren grote inspanningen geleverd in de strijd tegen witwassen’, zei Karel Van Eetvelt, de topman van de bankenfederatie Febelfin, twee weken geleden toen bekend raakte dat in Nederland ING Bank een boete van 775 miljoen euro had gekregen wegens betrokkenheid bij witwaspraktijken en smeergeldbetalingen. In Denemarken stapte de CEO van Danske Bank deze week op na een groot witwasschandaal bij haar Estse filiaal.

Maar sommige Belgische banken zijn wél in hetzelfde bedje ziek. De Tijd ontdekte dat BNP Paribas Fortis, de grootste bank van het land, dit voorjaar van de Sanctiecommissie van de Nationale Bank een boete kreeg wegens inbreuken op de antiwitwaswetgeving. De bank had meegewerkt aan financiële transacties opgezet door kopstukken van het voormalige Khadaffi-regime in Libië.

Berouwvol zondaar

Hoewel de inbreuken ernstig waren, kwam BNP Paribas Fortis er goedkoop vanaf. De sanctie werd gepubliceerd op een weinig bekende webpagina van de Nationale Bank en was geanonimiseerd. De boete? 300.000 euro. Belachelijk weinig voor een bank die een jaarwinst van 2 miljard euro realiseert. Peanuts ook in vergelijking met de 775 miljoen euro die ING in Nederland als boete moest betalen.

Een reden om de boete voor BNP Paribas Fortis laag te houden, luidt het, was dat de bank zich een berouwvol zondaar toonde en na de start van het onderzoek maatregelen had genomen om haar werkprocessen te verbeteren.

‘Febelfin doet er alles aan om de banken en hun medewerkers te sensibiliseren dat ze de antiwitwasregels ernstig moeten nemen’, klonk het twee weken geleden. Een efficiënte manier om dat te bereiken is overtreders openlijk terecht te wijzen en hun een meer dan symbolische boete op te leggen.

Wat heeft de Nationale Bank en haar Sanctiecommissie bezield om de zondaar met fluwelen handschoenen aan te pakken?

Van de zachte en discrete vermaning die BNP Paribas Fortis heeft gekregen gaat geen geweldig afschrikkingseffect uit. Wat heeft de Nationale Bank en haar Sanctiecommissie bezield om de zondaar met fluwelen handschoenen aan te pakken? Was ze ervoor beducht de Belgische banksector met een slecht imago op te zadelen? Door in haar sanctiebericht de boosdoener niet bij name te noemen, maakte ze álle Belgische banken verdacht. Dat is oneerlijk tegenover de banken die geen boter op het hoofd hadden.

Hard optreden

De Nationale Bank moet waken over de stabiliteit van de financiële sector in ons land. Als toezichthouder moet ze echter ook maken dat de banken de regels naleven, en moet ze hard durven op te treden tegen wie in de fout gaat. Ook als het gaat om de grootste bank van het land. Doet ze dat niet, dan ondergraaft ze haar eigen autoriteit.

Een kordatere aanpak van de banken die over de schreef gaan leidt tot een grotere bewustwording voor de witwasproblematiek. Een toezichthouder die zich streng toont, draagt ook bij tot een mooier blinkend internationaal blazoen van en een groter vertrouwen in de Belgische banksector.