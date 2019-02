Woord en daad

Dat de deur naar het brugpensioen weer wijder wordt opengezet, bewijst hoe moeilijk het is om in ons land zelfs kleine hervormingen door te voeren.

België krijgt van Europa een slecht rapport omdat de voorbije jaren te weinig werk is gemaakt van structurele maatregelen om de economie en de begroting weer gezond te maken. Aan goede voornemens ontbreekt het niet, maar ze in de praktijk brengen gebeurt erg traag. Hervormen? ‘Haast je langzaam’, is het motto dat België huldigt.

Neem de afspraak die de werkgevers en de vakbonden hebben gemaakt om het brugpensioen minder snel af te bouwen. Ze is de lelijke puist op het loonakkoord dat ze dinsdagochtend bereikten. Dat de bonden daarvoor ijverden, is niet verwonderlijk. Dat de werkgevers erin meegaan wel. De afspraak gaat lijnrecht in tegen het beleid om mensen langer aan de slag te houden, iets waar de regering-Michel op inzette.

Bij de eerste gelegenheid haalt het VBO slogans uit haar verkiezingsmemorandum zelf onderuit. De daden volgen de woorden niet.

En ze staat haaks op de eerste prioriteit die de werkgeversorganisatie VBO zopas naar voren schoof in haar verkiezingsmemorandum: ‘Minder inactieven betekent een hogere werkzaamheidsgraad, meer kansen voor ondernemingen om te groeien en een betere betaalbaarheid voor onze sociale zekerheid.’ Dat was dus een gratuite slogan. Bij de eerste gelegenheid haalde het VBO hem zelf onderuit. De daden volgen de woorden niet.

Meer dan symbolisch

Oké, dat de poort naar het brugpensioen wat wijder blijft openstaan, is geen enorm drama. Het zijn geen duizenden werknemers die er gebruik van zullen maken. Maar dat de lat weer eens lager wordt gelegd, is meer dan symbolisch.

Arbeidsmarktspecialisten zijn het erover eens dat we langer zullen moeten werken om de krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden, de kosten van de vergrijzing te kunnen opvangen en het pensioensysteem overeind te houden. De bevolking van die noodzaak overtuigen is niet gemakkelijk. En dan helpt het niet als men steeds opnieuw terugkrabbelt. Met welke autoriteit kunnen de werkgevers nu nog een streng standpunt innemen in de discussie over de zware beroepen?

Werkgevers dubbelzinnig

De vakbonden willen niet weten van langer werken. Maar ook de werkgevers stellen zich bijzonder dubbelzinnig op. Er gaapt een grote kloof tussen hun woorden en hun daden.

De bedrijven hebben altijd gretig gebruikgemaakt van het brugpensioen om oudere werknemers te dumpen en de kostprijs van hun herstructureringen op de samenleving en de belastingbetalers af te wentelen. Wordt de toegang tot het brugpensioen verstrengd, dan aarzelen ze niet om oudere medewerkers met een deel van hun loon thuis te laten zitten. Legt de overheid boetes op om die kwalijke praktijk te bestrijden, dan betalen ze die met de glimlach.

Vakbonden en werkgevers zijn in deze kwestie partners in crime. Het is voor een regering moeilijk daartegen op te boksen. De sociale partners dagen haar gewoon uit. En zij laat over zich heen lopen. Het is voor de regering inderdaad moeilijk haar veto te stellen tegen dat ene onderdeel van een sociaal akkoord dat gebouwd is op delicate evenwichten. En met de verkiezingen voor de deur willen de meeste regeringspartijen daar geen krachtmeting over aangaan.