Yes, but no

Voor het eerst keurde het Lagerhuis de brexitdeal goed, maar het verwierp ook het strakke tijdsschema van de regering. Een deal kan, maar is niet zeker.

De Britse premier Boris Johnson is in een huzarenstukje geslaagd. Met zijn minderheidsregering vond hij in het Lagerhuis eindelijk voldoende steun voor het brexitakkoord met Europa. De leider van de Conservatieven vond zelfs een meerderheid van 30. En voor het eerst is het principe van een brexitdeal goedgekeurd. Johnson kon rekenen op een aantal dissidenten van de socialistische oppositiepartij Labour. De overlopers komen uit kiesdistricten waar Leave sterk scoorde bij het brexitreferendum. Ongetwijfeld speelt ook een brexitmoeheid mee. Maar niets zegt dat die meerderheid overeind blijft bij de definitieve stemming.

De triomf was evenwel van korte duur voor Johnson. Want hij slaagde er even later niet in een meerderheid te vinden voor het strakke tijdsschema dat hij uitgetekend had voor de parlementaire goedkeuring van de deal. Dat betekent dat de premier de regie over de parlementaire discussie kwijt is en dat uitstel, al is het maar met een paar weken, onvermijdelijk lijkt.

Vervroegde verkiezingen?

Wat volgt, is onduidelijk. Johnson kondigde aan dat hij op de pauzeknop drukt en voorlopig niet doorgaat met de behandeling van de tekst. Dat betekent bijna automatisch dat er uitstel moet komen, wil er uiteindelijk geen harde brexit komen. Waarnemers vermoeden dat Johnson zal aansturen op vervroegde verkiezingen met als inzet zijn deal met Europa. Gezien de brexitmoeheid bij de Britten zou Johnson die verkiezingen zelfs kunnen winnen. Wat voor de oppositie meteen een reden is om die vervroegde verkiezingen voorlopig af te houden.

Er is een kleine mogelijkheid dat de brexitdeal uiteindelijk en na een langere bespreking toch goedgekeurd wordt, maar die kans blijft klein. De huidige tekst mag een bombardement aan amendementen verwachten en het parlementaire proces zal dan wellicht eindeloos opgerokken worden.

Bij Europa ligt nu een vraag voor uitstel, op last van een wet die door het Lagerhuis werd goedgekeurd. De Europese Unie moet dus beslissen of ze uitstel toestaat en voor hoelang. Het kan een kort uitstel worden, om het Britse parlement de gelegenheid te geven het eens te raken over de teksten, maar het kan ook om een langer uitstel gaan als er een nieuwe dynamiek komt in de Britse politiek.

Mallemolen

Het verdere verloop van deze saga blijft giswerk. Het parlement blijft even verdeeld als tevoren.

Europa raakt op die manier steeds meer verstrikt in de politieke mallemolen aan de overkant van het Kanaal. De keuze voor een lang of kort uitstel is op zich al een politieke keuze. En niets garandeert dat het nieuwe uitstel een oplossing een stap dichterbij brengt.

Het verdere verloop van deze saga blijft giswerk. De impasse van het Lagerhuis is niet echt doorbroken, ondanks de ‘ja’ voor de deal. Het parlement blijft even verdeeld als tevoren. De dynamiek die Johnson op gang probeerde te brengen met de redelijk onverwachte brexitdeal is onvoldoende om het parlementaire werk naar een hogere versnelling te brengen. Dat bleek dinsdagavond nog maar eens.