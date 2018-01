De economische groei in België hinkt stevig achterop op die in onze buurlanden. Dat toont aan dat er toch wat zand in de ketting zit. Tijd om de borstel en het potje smeerolie boven te halen.

De jubelkreten waren maandag niet van de lucht toen het Instituut voor de Nationale Rekening bekendmaakte dat de Belgische economie vorig jaar met 1,7 procent is gegroeid. Die beste prestatie sinds 2011 bleek gisteren opeens minder straf omdat het Europese statistische bureau Eurostat meldde dat de landen van de eurozone datzelfde jaar een gemiddelde groei van 2,5 procent hadden neergezet. België was in 2017 dus een van de minder goede leerlingen van de klas.

Dat betekent niet dat we het zwakke broertje zijn. Tussen 2010 en 2014 lag de economische groei in België onafgebroken hoger dan gemiddeld in de eurozone. Landen die toen achterstand opliepen, zijn die nu aan het inhalen. De blekere prestatie van België vorig jaar heeft ook te maken met het wat strakkere begrotingsbeleid. We zijn later begonnen met het op orde zetten van de overheidsfinanciën en andere landen kunnen de budgettaire teugels al wat meer laten vieren. Belgische bedrijven worden ook meer dan gemiddeld getroffen door de brexit en het goedkope pond. Maar over een langere periode houdt de groei in België min of meer gelijke tred met die in de andere Europese landen.

Tot nu. Nu de economische groei in Europa versnelt, moet België mee in het wiel zitten. Als kleine open economie moet ons land volop profiteren van de groeiopstoot die Europa nu kent. We mogen geen kloof laten vallen. Een groei van 1,7 procent realiseren terwijl de rest van Europa met 2,5 procent uitpakt, kan erop wijzen dat er toch wat zand in de ketting zit.

Als kleine open economie moet België volop meesurfen op de sterke groeigolf in Europa.

Het groeipotentieel van de Belgische economie wordt bezwaard door de veroudering van de bevolking en de opmars van de dienstenindustrie waar productiviteitswinsten minder makkelijk te rapen zijn, stelde de Nationale Bank vorig jaar in een studie. Maar met die tendensen worden ook andere landen geconfronteerd. Ze kunnen deels gecounterd worden door het opkrikken van de werkzaamheidsgraad, het stimuleren van investeringen in technologie en door het proces van creatieve destructie in de economie niet tegen te houden. Verouderde en weinig productieve bedrijven moeten niet te allen prijze overeind gehouden worden.

Europa schat het groeipotentieel van de economie in ons land op 1,5 procent per jaar. Als het internationaal conjunctuurklimaat uitzonderlijk goed is, zoals nu, halen we dus 1,7 procent of iets meer. Geweldig is dat niet. Het goede nieuws is dat het niet moeilijk is dat groeipotentieel op te krikken. Maar dan moeten enkele bekende structurele pijnpunten worden aangepakt.

Een eerste is het aan het werk houden of krijgen van ouderen, laaggeschoolden en migranten. Een tweede - vooral voor bedrijven - is het sterker inzetten op het permanent bijscholen van werknemers. Een derde is het stimuleren van een ondernemerscultuur, iets waar vooral in het zuiden van het land aan moet worden gewerkt. Een vierde is het verminderen van de administratieve lasten voor bedrijven en het vereenvoudigen van het belastingsysteem. Een vijfde is het aanpakken van het mobiliteitsprobleem.

Dat is allemaal niet zo moeilijk. Met ons laten meedrijven op de internationale conjunctuur komen we niet ver genoeg meer. We moeten zelf beginnen roeien.