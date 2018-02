Zaventemgevecht

Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault lijkt het gevecht om de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem te hervatten. Het is alles wat we niet nodig hebben.

Misschien is het meest opmerkelijke in de discussie over de lawaaihinder rond de luchthaven van Zaventem hoe stil de politieke wereld al maanden is. De federale, Vlaamse en Brusselse regering hebben hun strijd laten vastlopen in de loopgraven van het Overlegcomité, belangenconflicten en boetes die niet of met immense vertraging worden geïnd. De recentste zorg over de luchthaven was dat Brussels Airlines er wordt uitgekleed door aandeelhouder Lufthansa, niet dat vliegtuigen lawaai maken.

Aan die relatieve rust komt stilaan een einde. De Brusselse minister van Leefmilieu, Céline Fremault (cdH), probeert met een studie van de Brusselse universiteit ULB de discussie weer hoger op de politieke agenda te krijgen. Dat zou wel eens kunnen lukken, omdat de politieke dynamiek in haar voordeel werkt. De voordelen van een luchthaven worden breed gedeeld in een land, maar de nadelen zijn bijzonder lokaal. Wanneer lokale verkiezingen in aantocht zijn, worden daarom de nadelen scherper tegen het licht gehouden.

Het wordt een huzarenstukje dat debat niet te laten overkoken. De ingrediënten om dat wel te laten gebeuren, zijn er namelijk allemaal. Er is een federale en een Vlaamse regering, geleid door MR, N-VA, Open VLD en CD&V. Er is een Brusselse regering geleid door de PS, Défi en het cdH. Er zijn lokale burgemeesters die in oktober verkiezingen willen winnen.

Luchthavenlawaai is een explosieve cocktail. Hij leidde ertoe dat België destijds het Europees hoofdkwartier van DHL verloor. Hij zette de zwanenzang van de regering-Verhofstadt II in en luidde in 2014 vroegtijdig het politieke einde in van toenmalig minister van Mobiliteit Melchior Wathelet (cdH). Wat wordt het nu?

Er zijn twee manieren om dit op te lossen. De eerste is de manier waarin CD&V’er Etienne Schouppe enkele jaren slaagde. Door niet te provoceren, de politiek uit de discussie te halen en het probleem technischer te benaderen. In die luwte kon het verstandshuwelijk tussen duizenden jobs - vaak voor laaggeschoolden - en leefmilieu enkele jaren standhouden.

Voor Brussel, waar de werkloosheid bijna vier keer hoger ligt dan in Vlaanderen, zouden die jobs een logisch argument moeten zijn, maar dat zijn ze niet. In een interview met het Brusselse stadsmagazine Bruzz zei Frémault eind vorig jaar al dat ze niet wil zwichten voor ‘werkgelegenheidschantage’.

De tweede manier is wellicht utopisch, al kan het geen kwaad erover te blijven nadenken. De federale regering en de deelstaten zouden een pact kunnen sluiten, net zoals ze dat proberen te doen rond energie. In dat pact kunnen ze afspreken welke geluidsnormen in de brede zone rond de luchthaven gelden, de voordelen van luchthavenjobs beter spreiden door het Brusselse Actiris nog meer op luchthavenwerk te richten en een brede consensus zoeken over de spreiding van het lawaai.