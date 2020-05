Zaventemparaplu

Moet Brussels Airlines bewijzen dat het geen paraplu nodig heeft om er een te kunnen krijgen? Het klinkt hard, maar er zijn redenen om het zo aan te pakken.

Soms is de ambtelijke bijeenroeping van een vergadering voldoende om bij de goed geïnformeerde toeschouwers hoogspanning te creëren. Dat bij Brussels Airlines de vakbonden een uitnodiging kregen om dinsdag te spreken over ‘een voorstel tot actieplan voor de voortzetting van de activiteiten’, is zoiets.

Het simpele punt is dat Brussels Airlines niet meer in staat is de activiteiten voort te zetten. Het andere, even simpele punt, is dat op een bijzondere ondernemingsraad niet over steun wordt gesproken, maar over personeelszaken. Dat wordt dus ontslagen, voorstellen tot looninlevering en variaties daarop.

Niemand zit te wachten op een nieuwe bodemloze Sabena-put.

De timing toont dat Brussels Airlines eerst deels zichzelf zal moeten redden voordat de overheid bereid is het te redden. Dat kan cynisch lijken voor een bedrijf dat goed is voor 20.000 directe jobs en via zijn trafiek Zaventem mee overeind houdt als Belgiës internationale poort op de wereld. Het doet denken aan het aloude adagium van de bankiers: dat ze je pas een paraplu geven als je eerst kan bewijzen dat je er geen nodig hebt.

Zombiebedrijven

Toch zijn er goede redenen waarom dit de juiste volgorde van beslissingen is. Een ervan is dat een crisis nooit ‘verloren’ mag gaan. Ze versnelt de geschiedenis, dus is het kwestie die geschiedenis in de goede plooi te leggen. Dat betekent dat de overheid geen zombiebedrijven moet redden. Die benaming is misschien overdreven voor Brussels Airlines, maar met een nettoverlies van 236 miljoen euro in de voorbije tien jaar ben je niet echt springlevend. Laat staan dat je klaarstaat om te investeren in nieuwe uitdagingen, zoals de klimaattransitie.

Andere redenen zijn dat de overheid moet waken dat het overheidsgeld niet weglekt naar het buitenland, zoals Brussels-moeder Lufthansa, en dat ze best voorwaarden mag vragen in ruil voor het geïnvesteerde belastinggeld. In die zin mag geëist worden dat wie reddingsgeld krijgt een minimum aan gezondheid kan voorleggen.

Brussels Airlines is deel van een veel breder verhaal: de redding van onze economie. De federale regering kondigde vrijdag twee fiscale maatregelen aan die bedrijven door deze crisis moeten sleuren. De eerste is de ‘carry back’, waarbij ze hun verliezen van 2020 mogen aftrekken van hun belastbare winst van 2019. De tweede maatregel is dat hun winst belastingvrij wordt als ze haar in het bedrijf houden als buffer voor tegenslagen. Achter die fiscale techniciteit schuilt een eenvoudig en elegant principe: je moét winst maken om er iets mee te zijn. Het scheidt vanzelf de ongezonde van de gezonde bedrijven. Het kiest voor de toekomst in plaats van voor het verleden.