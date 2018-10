De federale regering zal België beter achterlaten dan ze het land in de zomer van 2014 aantrof. Toch blijft het gevoel hangen dat er meer zat in Michel I.

Het minste wat je van de regering-Michel kan zeggen is dat ze de juiste richting kiest. Zelfs met nog zeven maanden te gaan legde de premier gisteren in zijn beleidsverklaring de juiste klemtonen. Hij toonde zich niet naïef over de strijd voor het behoud van een open samenleving en een open Europa en schetste vijf terechte werven: economische weerbaarheid, groene en zekere energie, controle op migratie, investeringen in defensie en betaalbaardere pensioenen. Het lijkt evident, maar er zijn genoeg regeringen geweest die niet alle prioriteiten op een rijtje hadden.

De belangrijkste vraag is of de regering haar ambities nog kan waarmaken. Er zijn redenen om daaraan te twijfelen. De kans bestaat dat op twee van de vijf werven Michel zondagavond al zijn ministers kwijt is, omdat Marie Christine Marghem (Energie) en Steven Vandeput (Defensie) misschien burgemeester worden. Bovendien dreigt de uitslag in Antwerpen de sfeer in de regeringscoalitie nog meer te verzieken. Ofwel omdat de stad onbestuurbaar wordt. Ofwel omdat de machtsverhoudingen tussen de N-VA, CD&V en Open VLD verschuiven en emoties als hoogmoed, ergernis of wrok bij de topministers de bovenhand halen.

Tegelijk viel gisteren op hoe doorheen de legislatuur enkele ambities van de regering gaandeweg verdampt zijn. Zo is het plots niet meer de bedoeling de begroting in evenwicht te krijgen, maar klopt de regering zich op de borst omdat ze het laagste begrotingstekort in tien jaar boekt. Ook Arco - dat nog de beleidsverklaring van 2017 haalde - is verdwenen, een teken dat de zin voor realiteit bij meerderheidspartij CD&V is beginnen neerdalen.

Omdat het de laatste keer was dat premier Charles Michel (MR) voor de verkiezingen van mei volgend jaar zijn beleid in het parlement voorstelde, was de state of the union ook het moment om de eerste balans op te maken van deze regering. Die is gemengd.

Het goede nieuws is dat deze regering België sociaal-economisch veel beter achterlaat dan ze het land bij haar aantreden aantrof. Dankzij een taxshift en flexi-jobs is werken aantrekkelijker geworden. Er zijn meer jobs en minder faillissementen. De vennootschapsbelasting is verlaagd. En er zijn stappen gedaan om de pensioenen betaalbaarder te maken. Tegelijk heeft deze regering, gedwongen door de omstandigheden van 22 maart 2016, een veiligheidscultuur ingevoerd die ontbrak.

Er zat meer in de eerste PS-loze regering in een kwarteeuw. Zeker door de historisch lage rente en bijna vier verkiezingsloze jaren.

Toch blijft het gevoel hangen dat er meer zat in deze eerste regering zonder de PS in een kwarteeuw, die genoot van de rugwind van een historisch lage rente en de rust van bijna vier verkiezingsloze jaren. In die omstandigheden had het gat in de begroting weg en de staatsschuld kleiner moeten zijn, had Belfius op de beurs moeten noteren en de verhoging van de roerende voorheffing niet gemoeten en hadden we verder moeten staan in de voorbereidingen van de kernuitstap en een écht nieuwe investeringsgolf.

De vijf werven die premier Michel gisteren schetste, zijn de juiste om de balans van zijn regering de komende zeven maanden uitgesproken in zijn voordeel te laten overhellen. Als het lukt om de F-16’s nog te vervangen, een akkoord over de zware beroepen te sluiten en de andere werven af te sluiten, kan deze regering dankzij een goede eindsprint al bij al een mooi bilan voorleggen. Zonder die eindsprint zal het beeld een stuk gemengder zijn.