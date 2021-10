Zijn de lessen van de olieschok vergeten?

De last van de hoge gas- en elektriciteitsprijzen voor de gezinnen via de automatische loonindexering op de bedrijven afwentelen, is een gevaarlijk pad bewandelen.

Wanneer valt de sterke stijging van de gasprijzen stil? Woensdag schoten die alweer verder omhoog. De dure energie - de elektriciteitsprijzen dansen mee met de gasprijzen - staat eensklaps hoog op de politieke agenda.

In meerdere landen hebben regeringen al gegrepen naar subsidies, bevriezing van de prijzen of andere maatregelen om de gezinnen deels te beschermen tegen de aanslag van de dure energie op hun koopkracht. De kwestie belandt ook op het bord van de Europese Commissie en de Europese staatshoofden en regeringsleiders. Want enkele landen willen een Europees antwoord op deze crisis, sommige stellen zelfs de werking van de vrijgemaakte energiemarkt ter discussie.

Ook de regering-De Croo bekijkt op welke manier ze de impact van deze energiecrisis op de budgetten van de gezinnen kan verlichten: door ze een energiecheque te geven, het verlaagd sociaal tarief ruimer toe te passen of de btw te verlagen.

CREG

De energiewaakhond CREG mengt zich in die discussie en kant zich tegen een btw-verlaging. Want, zo luidt het, het voordeel daarvan voor de gezinnen smelt snel weg. De btw-verlaging zal de inflatie enigszins afremmen en de lonen en uitkeringen, via het mechanisme van de automatische indexering, minder vlug doen stijgen.

De CREG pleit er dus indirect voor de rekening voor een groot stuk bij de bedrijven te leggen. Want dat gebeurt door de automatische loonindexering: de gezinnen kunnen hun hogere energiekosten zo afwentelen op de bedrijven.

Het afwentelen van de hogere energiekosten op de bedrijven, via de automatische loonindexering, na de olieschok van 1973 maakte van België de zieke man van Europa.

Daarmee wordt een gevaarlijk pad bewandeld. Zijn de lessen van de olieschok van 1973 vergeten? Door de automatische loonindexering dreven de hogere olieprijzen toen de loonkosten van de bedrijven in ons land sterk op. Het holde hun concurrentievermogen uit, leidde tot tal van bedrijfsherstructureringen en tot veel banenverlies, en veroorzaakte ook een verslechtering van de overheidsfinanciën. België werd de zieke man van Europa. Uiteindelijk was een aanzienlijke devaluatie van de munt nodig om de compleet ontspoorde economische situatie recht te trekken, een devaluatie die neerkwam op een collectieve verarming van ons land met 8,5 procent.

Er zijn ongetwijfeld manieren om te vermijden dat de hoge gas- en elektriciteitsnoteringen die nu op de energiebeurzen gehaald worden doorgerekend worden aan de consumenten. Maar ze via de automatische loonindexering - een mechanisme waarmee België uniek is in Europa - afwentelen op de bedrijven, die sowieso al geconfronteerd worden met hogere energiekosten en met hogere prijzen voor andere grondstoffen, is een bijzonder slecht idee.

