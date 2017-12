Voor de Amerikaanse president Donald Trump verliep het weekend zoals altijd: chaotisch. Het had een zoet weekend moeten worden omdat hij met een belastinghervorming zijn eerste grote politieke overwinning binnenhaalde. Maar Russiagate vergalde het feestje.

De manier waarop de belastinghervorming door de Senaat werd gesleurd, heeft een naam in de VS: 'horse-trading'. Dat betekende uren intensief overleg in achterafkamertjes en een tekst van ruim 500 pagina's werd dan nog eens aangevuld met handgeschreven amendementen in de hoop daarmee een meerderheid bij elkaar te schrapen. Dat lukte.

Het resultaat is de grootste belastinghervorming sinds de jaren tachtig van vorige eeuw. Sinds Ronald Reagan dus. Vooral bedrijven en grote vermogens zullen van deze hervorming profiteren, de middenklasse is bij deze overgeslagen. Het prijskaartje is ruim 1.000 miljard dollar over een periode van tien jaar, en daar zijn de terugverdieneffecten al ingerekend.

Voor het Amerikaanse begrotingstekort is dit een ramp. En de Amerikaanse schuld - al goed voor 22.000 miljard dollar - zal alleen maar aanzwellen.

De VS versterken de wereldwijde ratrace naar de bodem van de bedrijfsbelasting en dat zal ongetwijfeld gevolgen hebben tot ver buiten het land.

Dat is natuurlijk de zure kant van een zoete overwinning. De VS versterken de wereldwijde 'ratrace' naar de bodem van de bedrijfsbelasting en dat zal ongetwijfeld gevolgen hebben tot ver buiten dat land.

Voor Trump is de belastingverlaging, die nog niet helemaal definitief is, wel een geschenk. Op die manier haalt hij de banden aan met de klassieke sterkhouder van de Republikeinse partij, met name de bedrijfswereld, en verzacht hij ook het pijnlijke falen van zijn partij om de gezondheidswet te herschrijven.

Het had dus een feestje moeten worden op het Witte Huis als de Russen en de FBI er niet waren tussendoor gefietst. De voormalige nationale veiligheidsadviseur Mike Flynn erkende dat hij gelogen had tegen de federale politie over zijn contacten met de Russische ambassadeur. Dat is een standaardbetekenis die voorkomt dat Flynn nog zwaardere beschuldigingen op zijn bord krijgt. Het betekent vooral dat hij meewerkt met de FBI.

Volgens de Amerikaanse media leidt het gevolgde spoor zelfs naar Jared Kushner, de schoonzoon van de president, al is dat nog altijd niet de president zelf. Maar speciaal aanklager Robert Mueller lijkt wel overtuigd daarvan. Als bewezen kan worden dat de president het onderzoek hinderde, is hij een vogel voor de kat.

Trump beet door de zure appel heen en lanceerde via zijn geliefde Twitterplatform andermaal een aanval op de FBI. Hij weerlegde, andermaal, dat hij James Comey, de toenmalige FBI-baas, ooit van het onderzoek naar Flynn heeft gehaald.

Een zekerheid voor deze president blijft wel overeind: chaos regeert in het Witte Huis.

Bovendien kreeg de president een mooi geschenk van de FBI zelf. Ook dit weekend raakte bekend dat de hoofdonderzoeker naar het geknoei van Hillary Clinton, de Democratische rivaal van Trump, met haar e-mails, van de zaak is gehaald. De man had zich via Twitter immers geuit als een tegenstander van Trump. Dat is niet alleen onprofessioneel, maar wijst ook op meer dan een zweem van partijdigheid.

Hoe zuur de hele Russische connectie is, zal nog moeten blijken. Er is nog geen 'smoking gun' gevonden, en het is ook duidelijk dat er heel wat politieke machinaties aan het werk zijn bij de FBI.

Trump zal wellicht nog wel zijn wet op de belastingverlaging kunnen ondertekenen. Maar of hij aan Russiagate zal ontsnappen, is momenteel nog volstrekt onduidelijk. Een zekerheid voor deze president blijft wel overeind: chaos regeert in het Witte Huis.

En Trump is zegezeker voor 2020. De chaos kan dus nog wel even aanhouden, tenzij Robert Mueller daar anders over beslist.