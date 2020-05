Nu de zomer nadert, komt ook het vakantiegevoel. Maar door de coronacrisis wordt reizen deze zomer anders dan gebruikelijk en niet zonder hindernissen.

De Europese Commissie heeft een pak aanbevelingen klaar om nog wat van het toerisme in de zomervakantie te redden. Naast het vergoeden van misgelopen boekingen luidt de aanbeveling dat er geen discriminatie mag zijn als de grenzen weer worden opengesteld.

Met het sluiten van de binnengrenzen van de Schengenzone is het als met het opleggen van maatregelen tegen het virus. Grenzen sluiten is eenvoudiger dan ze weer onder voorwaarden open te stellen.

Het vliegverkeer is dramatisch in elkaar gestuikt tijdens de voorbije maanden. Dat het vanaf 1 juli herneemt, valt te betwijfelen. Vreemd is dat de anderhalvemeterwereld uit het vliegtuig wordt gehouden. Voor Europa is het niet nodig ruimte te creëren tijdens een vlucht. Hoe leg je uit dat je in het leven van alledag anderhalve meter afstand moet houden en dan als in een sardienendoosje vier uur lang het vliegtuig in mag? Is reizen met de wagen dan veiliger?

Het is volstrekt onduidelijk wat nog van het toerisme gered kan worden. Landen maken nu eerder bilaterale dan Europese afspraken over de heropening van hun grenzen. Net zoals de versoepeling van de coronamaatregelen erg divers verloopt in Europa. Het is erg moeilijk om in dat lappendeken enige uniformiteit te krijgen.

De vanzelfsprekendheid van het massatoerisme is weg.

Voor sommige landen is het toerisme een vitale sector. Ze doen er alles aan om op zijn minst een gedeelte van die sector in de zomer weer op te starten. Maar dat blijft sterk afhangen van de ontwikkeling van de pandemie. Als het virus ergens weer opflakkert, volgen onvermijdelijk nieuwe maatregelen.

De vanzelfsprekendheid van het massatoerisme is weg. In een klap zijn ook alle uitwassen verdwenen waartegen veel protest gerezen was voor de uitbraak van de pandemie. De vraag is of het ongebreidelde toerisme, met alle nadelen, moet terugkomen. Een groot debat daarover lijkt weinig waarschijnlijk. Maar we mogen niet vergeten dat de wereldwijde mobiliteit wel de drager van de pandemie geweest is.

De zomer van 2020 zal er helemaal anders uitzien in Europa. Minder massaal, minder bewegingsvrijheid en minder mobiel.

We mogen niet vergeten dat het wereldwijde vliegverkeer de drager van de pandemie is geweest.

Toch zou het goed zijn als er meer duidelijkheid komt over de mogelijkheden en de voorwaarden om weer op reis te gaan. Onvermijdelijk zullen de controles op de luchthaven nog maar eens uitgebreid worden. Wie nu naar Spanje wil, moet bij aankomst meteen 14 dagen in quarantaine. Dat is niet te handhaven tijdens de zomer. Wat is het alternatief? Verplichte tracing of een paspoort waarop staat dat je coronavrij bent? Maar wat is zo'n stukje papier waard?