Zomeronweer

Als het op afdreigen aankomt, hebben de Amerikaanse president Donald Trump en de Britse premier Boris Johnson van niemand lessen te krijgen. Beiden blinken uit in het hanteren van dreigende retoriek. In dit geval de retoriek van de ‘no deal’.

Wie nog enige illusie koesterde dat Johnson een mildere toon zou aanslaan zodra hij zijn intrek genomen had in Downing Street 10, zat ernaast. Johnson en zijn hele kabinet laten duidelijk verstaan dat een no-dealbrexit de snelste weg uit de Europese Unie is. De Britse premier pokert graag. Er is geen enkel formeel contact gelegd met Europa om de brexitgesprekken opnieuw te beginnen en voor Johnson is dat prima. Tegelijk schroeft hij de voorbereidingen voor een harde brexit maximaal op.

In eerste instantie is het Britse pond het grootste slachtoffer van dat spelletje spierballengerol. Net als zijn Amerikaanse evenknie is Johnson niet te beroerd beloften te doen die onhaalbaar zijn. Zo verzekerde hij de Ierse premier Leo Varadkar dat er geen harde grens komt tussen de Ierse republiek en Noord-Ierland. Dat scenario valt evenwel moeilijk te rijmen met een brexit zonder akkoord. Net zoals de belofte aan de schaapsector dat er geen extra tarieven komen. Die volgen automatisch bij een no deal. Hoe hard Johnson het uiteindelijk zal spelen, valt moeilijk te voorspellen. Maar door zijn stoere uitspraken zet hij zichzelf politiek klem.

Diepe sporen

Trump vervalt dan weer in een klassiek spelletje ‘Chinezen pesten’. Uitgerekend op het moment dat de handelsgesprekken tussen de VS en China opnieuw op gang worden getrokken, laat de Amerikaanse president een hele scheldkanonnade op zijn geliefd medium los. Trump verwijt de Chinezen dat ze hun beloften niet nakomen en voegt eraan toe dat hij best de strijd met China wil aangaan. Zonder handelsakkoord worden de VS de grote winnaar, verzekert de president.

Met hun uitspraken brengen Trump en Johnson de financiële markten behoorlijk in beroering. De gezapige zomerhausse kreeg een fikse stortbui over zich. Dit zomeronweer kan weleens lang diepe sporen nalaten.

Zowel een harde brexit als een handelsoorlog tussen de VS en China is slecht nieuws voor Europa, niet alleen voor de markten maar ook voor de economie. Terwijl de Europese economieën steeds meer tekenen van vertraging vertonen, gaan een harde brexit en een handelsoorlog de conjunctuur nog meer fnuiken. Bij wijze van afscheid mag Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, nog eens de stimulus bovenhalen.

Lang leek een harde brexit slechts een van de vele opties. Maar met Johnson lijkt geen ander scenario meer te bestaan. Trump speelt het anders. Hij grijpt graag terug naar zijn beproefde techniek: nu eens dreigen, om daarna weer gas terug te nemen. Maar het staat vast dat Trump op onzekerheid blijft spelen zolang hij de krachtmeting met Peking niet naar zijn hand kan zetten.