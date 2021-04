Zomerschool

Zomerscholen zijn een fijn initiatief, maar niet meer dan een doekje voor het bloeden. Laat de coronacrisis de schok zijn die gewoontes fundamenteel in vraag doet stellen. Ook, en zeker, in het onderwijs.

Het overlegcomité zette vrijdag het licht op groen voor jeugdkampen en we mogen op 8 mei weer met vier mensen op een terras tot 22 uur. Voor evenementen werd de deur slechts op een kier gezet. Het blijft politiek laveren om de druk wat van de ketel te halen bij een bevolking die sociaal op het tandvlees zit zonder intensieve zorg nog meer te belasten.

In de schaduw van de terrasbeslissing van het Overlegcomité keurde de Vlaamse regering vrijdag het kleinschaliger initiatief van de zomerscholen goed. Gedurende tien dagen krijgen kinderen her en der in Vlaanderen een leertraject op maat, gecombineerd met sport. Een fijn en zinvol initiatief, met een pluim voor de leerkrachten en de opvoeders die zich, na een zeer uitdagend jaar in ongewone omstandigheden, in de zomermaanden engageren om kinderen bij te spijkeren.

Helaas stelt de vraag zich of het geen doekje is voor het bloeden. De zomerscholen zijn een initiatief op basis van vrijwilligheid en dreigen niet altijd de kwetsbaarste groepen met de grootste noden te bereiken.

Een generatie coronakinderen met leerachterstand en een geschaad mentaal welbevinden, dat moet iedereen zorgen baren.

De leerachterstand door corona is geen plots acuut probleem, maar komt boven op de jammere trend dat de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs al enkele jaren achteruitgaat. Dat blijkt uit onze tanende positie in internationale rankings. OESO-onderwijsspecialist Dirk Van Damme trok begin deze week nog aan de alarmbel en pleitte ervoor voor alle leerlingen de zomervakantie in te korten. Dat viel bij de Vlaamse regering op een koude steen. Ook bij de vakbonden is dat taboe.

Kan corona niet de schok zijn die de maatschappij nodig heeft om haar onderwijsgewoontes fundamenteel in vraag te stellen? Wat als de zomerscholen niet vrijblijvend, maar verplicht zouden zijn voor het hele onderwijs: tien dagen in de zomermaanden, onderwijs en sport. Of radicaal twee weken langer school. Met mogelijke compensatie van die extra schooltijd op andere momenten in het jaar.

Onderwijsspecialisten stellen al jaren dat een zomervakantie van twee maanden uitzonderlijk is in vergelijking met de ons omringende landen, de leerprestaties negatief beïnvloedt en de ongelijkheid sterk vergroot. Franstalig België heeft overigens wél vergevorderde plannen om de grote vakantie in te korten en die ergens anders te compenseren.

Never waste a good crisis. Ook corona niet. Ook niet in het onderwijs. Als we onze prioriteiten postcorona herijken, is excellent onderwijs in een kennisregio daar zeker bij.

Een ander vakantieregime is geen wondermiddel als het niet gepaard gaat met andere kwaliteitsinjecties. Misschien zijn er zelfs betere denksporen dan een zomerschool in een aangepaste formule, maar waarom zijn we zo star dat we het zelfs niet serieus bestuderen? Postcorona zal kwalitatief onderwijs voor Vlaanderen als kennisregio alleen maar aan belang winnen. Een generatie coronakinderen met een brede laag kwetsbaren met leerachterstand en een geschaad mentaal welbevinden, dat moet iedereen zorgen baren. Als we onze kinderen meer dan wat lippendienst willen bewijzen, zal dat niet alleen van de onderwijssector zelf, maar van de hele maatschappij flexibel denken vragen.