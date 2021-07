Zonder papieren

Van alle hartverscheurend slechte oplossingen voor de hongerstakende sans-papiers is de allerslechtste optie toe te geven aan hun eis voor een collectieve regularisatie.

Soms bestaat de taak van politici erin van alle slechte oplossingen de minst slechte te kiezen. Voor die ongemakkelijke opdracht staat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) al enkele weken en zijn opdracht wordt er niet gemakkelijker op.

Al enkele maanden bezetten zo'n 430 mensen zonder verblijfspapieren de Brusselse Begijnhofkerk en de lokalen van de Brusselse universiteiten VUB en ULB. Eind mei begonnen ze een hongerstaking en ondertussen is de medische toestand van de meesten precair geworden.

Sommige hongerstakers werden al naar het ziekenhuis gebracht, maar weigeren behandeling. Vier anderen naaiden uit protest hun mond deels dicht. De ngo Dokters van de Wereld riep woensdag artsen, verpleegkundigen, kinesisten en psychologen op vrijwillig de hongerstakers op te volgen. De VLIR, de koepel van de Vlaamse universiteiten, riep de sans-papiers op 'dringend' hun hongerstaking te beëindigen.

Wat kan de regering doen? Er zijn twee radicale opties. Ofwel doet ze niets, ook al raakt straks een van de hongerstakers in coma of sterft iemand. Ofwel gaat ze op de eisen van de hongerstakers in en verleent ze een collectieve regularisatie, zodat ze verblijfspapieren krijgen.

Het herinnert eraan hoe in migratie het politieke gevecht niet alleen gaat over welk beleid moet worden gevoerd. Die strijd is op zich al moeilijk genoeg, maar verloopt gestructureerd via verkiezingen en het parlement. Op die manier is het huidige beleid tot stand gekomen en dat beleid verdedigt Mahdi terecht.

De tweede strijd is brutaler en menselijk bekeken nog moeilijker: wie heeft de controle over het migratiebeleid? Is het de regering en het parlement? Of dwingen migranten - door hun aantal of hun acties - het in een plooi? Exact dat gevoel van controleverlies maakte in 2016 de migratiecrisis in Europa zo politiek explosief. Via een hongerstaking het beleid tot een bocht proberen te forceren, is een variant daarop.

Zodra de indruk ontstaat dat een bocht in het beleid van buitenaf kan worden afgedwongen, wordt het migratiebeleid nog moeilijker in plaats van beter.

In de zoektocht naar het minste kwaad is daarom vooral duidelijk wat de regering zich niet kan permitteren: het signaal dat actievoerders, hoever ze daarbij ook gaan in hun zelfbeschadiging, de politieke besluitvorming bepalen. Zodra die indruk ontstaat, wordt een migratiebeleid voeren nog moeilijker in plaats van gemakkelijker. Aan zo'n oplossing is ook niets pragmatisch, zoals sommigen beweren: pragmatische oplossingen helpen problemen kleiner te maken, niet groter.

Het pragmatisme is op een andere manier nodig: een beter migratiebeleid. Het moet beter aansluiten op een integratiebeleid, zodat wie hier komt wonen ook vaker werk vindt en beter onderwijs doorloopt. De procedures moeten sneller en duidelijker. Ze moeten getuigen van mededogen waar het kan, maar moeten om dat laatste mogelijk te maken ook streng zijn waar het moet. En ze moeten rekenen op de steun van de kiezer.