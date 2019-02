Zonder paraplu

De Amerikaanse president Donald Trump zet de Amerikaans-Europese relaties nog maar eens op scherp door te eisen dat Europa 800 IS-strijders die de Amerikanen in Syrië gevangen houden, terugneemt.

Het laatste bolwerk van de Islamitische Staat (IS) in Syrië staat op vallen. Ze controleren nog een strook van ongeveer 700 meter bij 700 meter in Syrië. De Koerdische milities die dat laatste bolwerk bestoken, verwachten dat de val snel zal komen.

Officieel is IS dan verslagen, maar het probleem is dat die overwinning niks oplost. De oorlog in Syrië is daarmee niet voorbij, de toekomst van de Koerden in het gebied is onzeker, en vooral, er trekken nog tussen de 10.000 tot 18.000 IS-strijders door Syrië en Irak.

De gevangengenomen strijders vormen een bijzonder probleem. Ook voor de tweet van Donald Trump was de discussie gaande. Nu de Amerikanen op het punt staan Syrië te verlaten, wordt ze acuut. De terugtrekking van de Amerikaanse troepen betekent immers dat er geen controle meer is over die gevangenen en dat Europa in het ongewisse is over hun lot.

Trump maakt duidelijk dat de Amerikaanse paraplu boven Europa dichtgaat.

Terughalen of niet is de hele vraag. De vrees is groot dat de IS-strijders die niet worden gerepatrieerd voor een proces, illegaal naar Europa terugkeren. Het hoofd van de Britse spionagedienst waarschuwde vrijdag nog dat er aanslagen kunnen komen door IS-strijders die ongecontroleerd terugkomen. De Amerikaanse collega's sloten zich daarbij aan in de Britse pers zondag.

De VS hebben geen problemen met terreurverdachten. Die worden gewoon op de Amerikaanse militaire basis in Guantánamo opgesloten, buiten de Amerikaanse rechtsregels, buiten iedere rechtsregel. Die schemerzone heeft Europa niet.

In verschillende Europese landen woedt de discussie of de IS-strijders in het eigen land berecht moeten worden. Frankrijk lijkt te kiezen voor de terugname en berechting op eigen grondgebied, al heeft het land tot nu toe mondjesmaat IS-strijders teruggehaald. In het Verenigd Koninkrijk is het geen uitgemaakte zaak, evenmin in België.

Europa heeft geen eengemaakte justitie of jurisprudentie als het om dit soort problemen gaat. De lidstaten staan er nu alleen voor.

Volgens Theo Francken, gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie, ligt de oplossing in het afnemen van de Belgische nationaliteit. Dat klinkt eenvoudig maar het is ook naïef. Een statenloze terrorist kan even goed een aanslag plegen als iemand met de Belgische nationaliteit.

Het terugkeerbeleid is niet evident. Vanuit België moet dan bewezen worden dat een verdachte criminele feiten pleegde in Syrië. Dat is niet vanzelfsprekend.

Een pleidooi voor een Europese aanpak is logisch. Alleen is Europa in deze verdeeld, zoals over veel zaken.

Helemaal niets doen is gevaarlijk. Het is gokken dat terugkerende IS-strijders tot inzicht zijn gekomen en de terreur zullen afzweren. Dat is een grote, riskante gok.

Er moet wel iets gebeuren. Trump maakt duidelijk dat de Amerikaanse paraplu boven Europa dichtgaat. Die ommekeer werd overigens al ingezet onder de vorige president Barack Obama, die met grote tegenzin deelnam aan militaire acties in Libië en Syrië. In Syrië liet Obama het regime zelfs de rode lijn van de gifgasaanvallen overschrijden.