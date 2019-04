Zonder punten

Als we de leerkrachten en de scholen zelf geen punten geven, hoeven we niet verbaasd te zijn dat het hele onderwijs afglijdt naar de ‘zesjescultuur’.

Twee op de tien leerlingen verlaten de lagere school in Vlaanderen zonder dat ze de eindtermen voor Nederlands halen. Vijf jaar geleden was dat maar één op de tien. Het is maar een voorbeeld van hoe het Vlaams onderwijs van zijn pluimen verliest. Niet alleen internationale én binnenlandse onderzoeken tonen dat. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) erkende het deze week ook.

De discussie ligt gevoelig. Om te beginnen omdat iedereen zich wel die enkele goede leerkrachten voor de geest kan halen die hielpen je te vormen tot de mens die je nu bent. Omdat goedgeschoolde mensen de enige grondstof zijn die Vlaanderen heeft. En omdat we toch wel resultaat mogen verwachten op een domein waar de Vlaamse overheid 14 miljard euro per jaar in investeert.

Is het niet bizar dat de beste leerkracht uit je jeugd en de meest lamentabele - want die zijn er ook - qua loon exact dezelfde loopbaan hadden?

Het probleem van het Vlaams onderwijs stelt zich aan de top en aan de bodem. Aan de top zakt internationaal het niveau van de Vlaamse scholen, terwijl onderaan door de ‘waterval’ te veel kinderen de schoolbanken verlaten zonder een diploma of voldoende niveau van scholing. De kwestie komt op het bord van de volgende Vlaamse regering, al is het maar omdat de volgende PISA-studie naar het niveau van het onderwijs - waarin Vlaanderen naar verwachting opnieuw slecht zal scoren - in december op haar bord komt.

Zesjescultuur

Een van de belangrijkste kritieken op het Vlaams onderwijs is dat we beland zijn in een ‘zesjescultuur’, waarin de ambitie om beter dan zes op tien te scoren verdwenen is, en waarin wie niet echt mee kan ook al snel die zes krijgt. De punten zijn verdwenen, luidt de kritiek, en vervangen door een doorgeslagen streven naar welbevinden.

Ergens valt die kritiek door te trekken naar het hele onderwijssysteem. Want is het niet bizar dat de beste leerkracht uit je jeugd en de meest lamentabele - want die zijn er ook - qua loon exact dezelfde loopbaan hadden? Is het niet bizar dat de enige hr-beslissing die een schooldirectie kan nemen erin bestaat iemand al dan niet aan te werven? Maar dat vervolgens een uitmuntende leerkracht belonen niet eens kan?

In de scholen zijn de punten verdwenen en vervangen door een doorgeslagen streven naar welbevinden.

Is het bovendien niet bizar dat bij gebrek aan een centraal eindexamen de scholen zelf geen punten krijgen? Dat het te gemakkelijk onder de radar blijft als een school jaar na jaar leerlingen aflevert die onder het niveau blijven dat elders in Vlaanderen wel wordt gehaald? En dat de Vlaamse overheid, door de grondwettelijke vrijheid van onderwijs, zich daarmee niet eens ten volle kan moeien?